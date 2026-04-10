Este viernes 10 de abril se llevará a cabo el esperado amerizaje de la histórica misión Artemis II.

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Las personas están emocionadas por ver la cápsula en el océano Pacífico, frente a la costa de California, marcando el final de un viaje que ha captado la atención mundial.

Cortesía/EFE Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (arriba i), el piloto Victor Glover (arriba d), el comandante Reid Wiseman (abajo d), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y el especialista de misión Jeremy Hansen (abajo i), usando gafas de protección ocular durante el eclipse solar que presenciaron el 6 de abril de 2026 en un sobrevuelo a la luna.

¿Dónde puede ver el esperado amerizaje de Artemis II en Colombia?

La NASA confirmó que el evento será transmitido en vivo a nivel global a través de sus plataformas oficiales. Entre ellas se encuentran NASA+, su servicio de streaming gratuito, el canal NASA TV, así como sus redes sociales y su canal de YouTube.

Esto permite que millones de personas sigan cada detalle en tiempo real. Durante la transmisión se podrá observar uno de los momentos más delicados de la misión como lo es el reingreso de la nave a la Tierra.

@NASA/EFE AME839. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra desde la izquierda a los astronautas; Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ @NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Esta fase implica soportar temperaturas superiores a los 3.000 °C debido a la fricción con la atmósfera, seguida del despliegue de paracaídas antes de tocar el agua.

¿A qué hora puede ver el amerizaje de Artemis II en Colombia a través de los canales oficiales de la NASA?

El amerizaje está programado para las 5:07 p. m. hora de Estados Unidos, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo de factores técnicos y climáticos.

Siendo así, en Colombia se verá a las 7:07 p. m.; Asimismo, será en Perú, Panamá y Ecuador. Mientras que en México, El Salvador y Costa Rica será a las 6:06 p. m. Por último en Argentina, Uruguay y Brasil lo podrán ver a las 9:06 p. m.

NASA Tripulación de la nave Orión de la misión Artemis II.

¿Cómo pueden ver el amerizaje de Artemis II las personas que están en California?

Para quienes se encuentren en California, el espectáculo también podrá apreciarse en persona desde distintos puntos de la costa con vista hacia el noroeste.

Incluso, espacios como el Museo del Aire y el Espacio de San Diego han preparado actividades especiales para seguir este momento junto a familias y aficionados a la astronomía.