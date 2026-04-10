Este viernes 10 de abril se llevará a cabo el esperado amerizaje de la histórica misión Artemis II.
Samanta Schweblin gana el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana con ‘El buen mal’
Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera entrega de ‘Merlina’
Maroon 5 pospone su concierto de abril en Colombia para el próximo 27 de agosto
Las personas están emocionadas por ver la cápsula en el océano Pacífico, frente a la costa de California, marcando el final de un viaje que ha captado la atención mundial.
¿Dónde puede ver el esperado amerizaje de Artemis II en Colombia?
La NASA confirmó que el evento será transmitido en vivo a nivel global a través de sus plataformas oficiales. Entre ellas se encuentran NASA+, su servicio de streaming gratuito, el canal NASA TV, así como sus redes sociales y su canal de YouTube.
Esto permite que millones de personas sigan cada detalle en tiempo real. Durante la transmisión se podrá observar uno de los momentos más delicados de la misión como lo es el reingreso de la nave a la Tierra.
Esta fase implica soportar temperaturas superiores a los 3.000 °C debido a la fricción con la atmósfera, seguida del despliegue de paracaídas antes de tocar el agua.
¿A qué hora puede ver el amerizaje de Artemis II en Colombia a través de los canales oficiales de la NASA?
El amerizaje está programado para las 5:07 p. m. hora de Estados Unidos, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo de factores técnicos y climáticos.
Siendo así, en Colombia se verá a las 7:07 p. m.; Asimismo, será en Perú, Panamá y Ecuador. Mientras que en México, El Salvador y Costa Rica será a las 6:06 p. m. Por último en Argentina, Uruguay y Brasil lo podrán ver a las 9:06 p. m.
¿Cómo pueden ver el amerizaje de Artemis II las personas que están en California?
Para quienes se encuentren en California, el espectáculo también podrá apreciarse en persona desde distintos puntos de la costa con vista hacia el noroeste.
Incluso, espacios como el Museo del Aire y el Espacio de San Diego han preparado actividades especiales para seguir este momento junto a familias y aficionados a la astronomía.