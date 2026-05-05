Un hallazgo sin precedentes ha permitido observar directamente cómo una placa oceánica se rompe bajo el fondo marino.

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Por primera vez, científicos lograron capturar imágenes del proceso en tiempo real en el océano Pacífico, frente a la isla de Vancouver, en Canadá.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, muestra el estado avanzado de fractura de la llamada placa Explorador, una porción relativamente joven de corteza terrestre que se encuentra en las etapas finales de su desacoplamiento.

Revista Science Advances

Lo más llamativo del análisis es que revela dos grandes desgarros en la estructura de la placa, separados entre sí por unos 20 kilómetros. Uno de ellos presenta una ruptura abrupta con un desnivel de más de tres kilómetros en muy corta distancia, mientras que el otro muestra una deformación más progresiva.

Este fenómeno ocurre en el contexto de la subducción, en el que una placa se hunde bajo otra hacia el manto terrestre. Sin embargo, en este caso, la placa Explorador se mueve mucho más lentamente que su vecina, la placa de Juan de Fuca, lo que ha generado tensiones que terminaron por fracturarla.

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Esa diferencia en la velocidad de desplazamiento dio origen a la Zona de Falla de Nootka, una extensa red de fallas que se extiende desde los sedimentos del fondo marino hasta el manto superior. Con el paso del tiempo, esta estructura evolucionó hasta convertirse en una falla de transformación, donde las placas se deslizan lateralmente.

Para obtener estas imágenes, los investigadores utilizaron tecnología sísmica avanzada, similar a una ecografía, que permite mapear el subsuelo mediante ondas sonoras. Los datos fueron recolectados durante una expedición científica en 2021 a bordo de un buque especializado.

Une étude de 2025 basée sur des données sismiques haute résolution a révélé pour la première fois qu’une plaque tectonique (Juan de Fuca/Explorer) sous le Pacifique Nord, près de Vancouver, se déchire en morceaux sur une faille active de 75 km. La plaque s’enfonce de 5 km le long… — Neural Space (@NeuralSpace_) April 30, 2026

Otro aspecto clave del hallazgo es la ausencia de actividad sísmica en el sector de la placa Explorador bajo la isla de Vancouver, lo que sugiere que su separación está mucho más avanzada que en otras zonas cercanas.

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De completarse este proceso, la zona de subducción de Cascadia podría acortarse en unos 75 kilómetros, lo que representaría un cambio significativo en la dinámica geológica de la región.