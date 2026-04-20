El cometa 3I/ATLAS se ha convertido en un objeto de estudio clave para los astrónomos, ya que no se comporta al igual que los demás cometas. A medida que este cuerpo celeste en particular se acercaba al Sol, empezó a mostrar cambios llamativos que llevaron a muchos expertos a replantear sus primeras hipótesis sobre su naturaleza.

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Cabe señalar que el 3I/ATLAS es un visitante interestelar, es decir, procede del exterior de nuestro sistema solar, convirtiéndose así en una rareza científica. Además, su trayectoria hiperbólica confirma que no está ligado al Sol y que solo pasa de largo.

Sin embargo, lo más sorprendente no es su origen, sino la forma en que ha reaccionado al calor solar. Según los astrónomos, este cuerpo celeste al pasar cerca al Sol, ha aumentado de manera anómala su brillo, ha tenido cambios de color y ha generado una expulsión de gas y polvo que no encaja totalmente con los patrones más habituales de otros cometas.

¿A qué se debe esta rareza?

Los científicos atribuyen estas particularidades del cometa 3I/ATLAS a un proceso natural todavía no entendido, mas no a algo sobrenatural ni artificial.

Los astrónomos hablan de un cambio cromático hacia tonos verdosos, de una emisión de compuestos químicos poco corrientes y de un incremento del brillo conforme se acercaba al perihelio, es decir, al punto más cercano al Sol.

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Asimismo, señalaron que la investigación apunta a chorros de gas y polvo en espiral, una señal compatible con la sublimación de hielos volátiles y con una superficie fracturada por la presión térmica. Es decir, el calor del Sol estaría despertando materiales congelados del interior del núcleo del cometa, que se liberan de forma irregular y crean ese aspecto tan llamativo.