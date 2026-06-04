La cocina no solo alimenta el cuerpo, también conserva recuerdos, despierta emociones y construye identidad. Bajo esa premisa, el chef y escritor sincelejano Alex Quessep Feris, presentó el 27 de mayo su libro Condumio: Relatos de un cocinero en el Auditorio Mario Santo Domingo de la Antigua Aduana, un encuentro de literatura, gastronomía y memoria.

La publicación, que tuvo una primera presentación en Bogotá durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) 2026, reúne una serie de relatos inspirados en experiencias personales, encuentros humanos y recuerdos construidos alrededor de la comida.

Desde las historias familiares hasta las vivencias de inmigrantes árabes llegados a la costa Caribe colombiana, pasando por vendedores ambulantes, habitantes de la calle y colegas cocineros, cada página cuenta cómo los alimentos terminan convirtiéndose en relatos de vida.

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“Para mí, la identidad no es una construcción única ni homogénea, sino el resultado de múltiples influencias que se cruzan constantemente en los territorios y en las personas. Todos somos hijos mestizos”, dijo a EL HERALDO al referirse a las diversas raíces que conforman la cultura colombiana.

Cocina que se escucha

Lejos de ser un recetario o un libro de gastronomía tradicional, Condumio tiene una mirada humana sobre la comida. Cada historia parte de un plato, un ingrediente o una experiencia culinaria para explorar aquello que sucede alrededor de la mesa como las conversaciones familiares, los afectos, las ausencias, las celebraciones, las despedidas y los recuerdos que permanecen vivos mucho después de que termina la comida.

“Cuando vi las historias escritas entendí que en mi memoria no solo estaba guardado el plato, sino todo lo que ocurría a su alrededor. Buena parte de mi escritura nace de la observación constante de las personas y de las situaciones cotidianas que acompañan el acto de alimentarse”, mencionó.

Esa mirada también incluye una dimensión sonora de la cocina popular. En las páginas del libro aparecen los pregones de los vendedores de butifarras, los cantos de quienes ofrecen bollos por los barrios, las voces de los vendedores de peto y los sonidos característicos de los pueblos y ciudades del Caribe.

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“La cocina también tiene una banda sonora propia. Son voces que forman parte de la memoria colectiva y que terminan definiendo la experiencia gastronómica tanto como los sabores mismos”.

Tres caminos para recorrer

La estructura del libro está organizada en tres grandes apartados. El caldero, El batiburrillo y La comunión. Una división que, según Alex, permite comprender distintas formas de aproximarse a la memoria y a la experiencia humana que rodea la comida.

“El caldero funciona como una especie de origen o génesis de las historias. Es el punto de partida desde el cual comienzan a cocinarse los recuerdos y las experiencias. El batiburrillo, por su parte, reúne la mayor cantidad de relatos y representa la diversidad de voces, emociones y circunstancias que atraviesan la obra. Allí aparecen historias marcadas por el afecto, la nostalgia, las relaciones humanas y la observación social”, explicó a esta casa editorial.

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Finalmente, La comunión propone una mirada más serena y reflexiva sobre el acto de compartir según el chef. Es el espacio donde convergen los relatos para recordar que la comida, más allá de satisfacer una necesidad biológica, constituye una oportunidad para encontrarse con los demás.

“La selección de los textos fue realizada conjuntamente con la Editorial de la Universidad del Norte. Aunque varios relatos quedaron por fuera de esta primera edición, puedo decir que algunos de ellos podrían encontrar espacio en futuras publicaciones”.

La intención de Quessep es que las historias no se queden únicamente en páginas, sino que sirvan como para recordar reuniones familiares, celebraciones al rededor de la mesa.