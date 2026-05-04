La Universidad de Bristol realizó un estudio que podría cambiar la forma en que las personas hacen dieta para perder peso. Tiene que ver con la reducción del consumo real de alimentos específicos.

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La investigación, que fue publicada por la revista ‘Computers in Human Behavior’, analizó el comportamiento de personas frente a contenido digital de alimentos hipercalóricos.

La doctora Esther Kang, profesora de marketing y autora principal del estudio, explicó que quienes siguen una dieta tienden a utilizar este tipo de contenido visual como una forma de satisfacer sus antojos sin consumir los productos.

“Puede parecer contradictorio, pero nuestros hallazgos muestran que las personas, en particular quienes intentan controlar su dieta, pueden usar el contenido visual de comida como una herramienta de autorregulación”, dijo Kang en un artículo de DW.

Detalló la doctora que en un entorno digital donde este material es fácilmente accesible, su consumo podría representar una alternativa no invasiva para apoyar objetivos dietéticos.

El informe en cuestión incluyó 840 participantes de entre 19 y 77 años. Algunos participaron en encuestas en línea y otros con experimentos en laboratorios. Por medio de estás dos vías se evidenció los hábitos digitales y las decisiones reales de consumo de alimentos.

Lo que llama la atención del estudio es que, según los resultados de una de las pruebas, los participantes, que observaron videos de postres de chocolate, tanto de alto como de bajo contenido calórico - los que estaban a dieta pasaron cerca de un 30 % más de tiempo viendo las opciones más calóricas - cuando se les ofreció este alimento, el grupo que estaba siguiendo un régimen alimenticio consumió menos.

“Quienes estaban a dieta claramente adoptaron esta forma de ‘exploración digital’”, señaló Kang. Añadió que estos mismos participantes mostraron mayor autocontrol al enfrentarse al alimento físico.

En otra de las pruebas, los participantes visualizaron videos de alimentos ultraprocesados, como pizza y papas fritas, intercalados con opciones consideradas saludables, como ensaladas o yogur. Se evidenció que las personas a dieta dedicaron aproximadamente un 50 % más de tiempo a observar los alimentos menos saludables en comparación a otros grupos.

De acuerdo con la doctora Kang, los resultados evidencian que la existencia de recursos digitales podría ser usados para controlar los llamados ‘antojos’.

“Las imágenes quizás no reemplacen por completo el deseo de comer chocolate, pero podrían ayudar a reducir o evitar los excesos”, afirmó.