Como en los viejos tiempos, a habitantes en sectores de Galapa les tocado volver a recoger agua debido a las constantes fallas en el servicio últimamente. Así lo denunció Mauricio Misol Yépez, líder cívico del municipio.

De acuerdo con el representante, en Galapa, así como la urbanización de Villa Olímpica, se ha venido presentando incomodidades por la “deficiencia” del servicio.

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“Constantemente nos quitan el servicio del agua, sobre todo en horas de la mañana. Lo que pedimos es que nos presten un buen servicio; de verdad, es un servicio necesario. ¿Para quién no es necesario tener agua potable, de óptima calidad, en las casas, en los centros comerciales o en los locales?“, expresó Misol a esta casa editorial.

El líder detalló que han tenido intermitencia en el servicio, pues en las zonas en donde llega, lo hace con baja presión en gran parte del día. Asimismo, en horas de la madrugada, algunos barrios no cuentan con agua potable hasta las 6:00 a. m., lo que afecta principalmente a las personas que salen a laborar temprano.

“Decir que tenemos días sin agua sería mentir; lo que tenemos es interrupción constante del servicio. No ocurre en todo el municipio, pero sí en ciertos barrios”, manifestó.

De esta manera, solicitó a Triple A, empresa prestadora del servicio, y a las demás autoridades competentes.

“Pedimos que se asuma una mejoría en el servicio. Triple A es una empresa que tiene la infraestructura para prestar un buen servicio, entonces eso es lo que solicitamos. (...) Triple A venía prestando un muy buen servicio; había mejorado ese inconveniente. Pero hoy por hoy ha vuelto a presentar esas fallas y, de verdad, la población se ve afectada”, puntualizó.

Problemas en Villa Olímpica

A su turno, Alexander Aguilar, presidente de la junta de acción comunal del sector de Villa Olímpica, también denunció que la empresa Aqualia ha suspendido el suministro de agua desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m. durante siete días, afectando gravemente a la comunidad, especialmente en los sectores altos, donde algunos llevan hasta cuatro días sin agua.

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“Ya los ánimos están caldeados. Ya nosotros estamos cansados del manoseo que esta empresa ha tenido con nosotros. Ya nosotros lo que queremos es evitar que ocurra una tragedia mayor, porque la gente está cansada. Y, aun así, la comunidad, a pesar de todos los problemas que tiene, va y hace largas filas para pagar el servicio”, narró Aguilar.