José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), habló para EL HERALDO expresando su rechazo a la intención del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de ganado en pie para intentar frenar el alza en los precios internos de la carne. Esto, tras un proyecto de decreto conocido por el Ministerio de Comercio.

De acuerdo con el dirigente gremial, esta medida es “ilegal” y no tendrá el efecto deseado en el bolsillo de los colombianos.

Lafaurie sostuvo que más allá que el precio ha subido (alrededor de un 8,6 % en el último año según cifras que él defiende), esto se debe principalmente a una mayor demanda interna impulsada por el aumento del salario mínimo, y no a la falta de oferta por exportaciones.

“El impacto de salario mínimo ha mejorado la disposición de recursos de sectores que anteriormente no podían acceder a determinados bienes de la canasta básica”, afirmó, añadiendo que “en una economía de mercado, cuando un producto es más demandado, pues sube el precio”.

Agregó: “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica”.

En ese sentido, Lafaurie enfatizó: “Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9,6 % en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68 %. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3 %. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica”.

También resaltó que las exportaciones de carne equivalen solo al 4 % de la producción y las de animales al 4 % del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional de frontera, para ayudar a la recuperación de un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.

“Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral”, sostuvo de manera contundente el presidente de Fedegán.

Finalmente, añadió: “Si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas”.