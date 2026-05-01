El dinamismo en el sector automotor en la ciudad de Barranquilla va encaminado a buenos indicadores. Y es que de acuerdo con el último informe de la Andi y Fenalco, las ventas de vehículos en la capital del Atlántico presentaron un crecimiento del 41,9 % en el mes de abril del presente año comparado con el año pasado.

En ese sentido, si nos vamos en materia de números, este territorio pasó de vender 652 vehículos en abril de 2025 a 925 en igual periodo pero del presente año.

En el acumulado de enero a abril, la tendencia es positiva, ya que se han 3.553 carros, lo que significó un 48,7 % frente a igual periodo de 2025.

A nivel nacional, en abril de 2026 se registraron 26.787 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54 % frente al mismo mes de 2025. En el acumulado enero–abril, el mercado alcanza 100.446 unidades, con un crecimiento del 49,3%, evidenciando una tendencia de recuperación sostenida.

Además, el registro de vehículos eléctricos creció un 304 % frente a abril del 2025, alcanzando 5.192 unidades.

El informe de la Andi y Fenalco muestra que las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 108 %, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Armenia con crecimientos del 76% y 68 %. También, se destacaron Villavicencio y Rionegro con crecimientos del 68 % y 54 %, respectivamente.