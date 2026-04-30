El Ministerio de Hacienda confirmó que subirá el precio de la gasolina en $400 a partir del 1 de mayo, con lo que llegará a un precio promedio de $16.000 el galón en el país.

“La coyuntura en la guerra de Irán nos obliga a revertir esa reducción en el precio de la gasolina y de tocar un poco el precio del ACPM. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”, afirmó la cartera.

Hay que recordar que en los primeros meses del año el Gobierno bajó el precio de la gasolina en $ 1.000, pero luego el Gobierno, en abril, revirtió esa decisión y subió $375 el galón de gasolina y ahora anuncia un nuevo incremento por $400.

Por ciudades, por ejemplo, quedaría así:

Bogotá: $ 16.291

Medellín: $ 16.211

Cali: $ 16.300

Barranquilla: $15.924

Se resalta que el conflicto en Medio Oriente ha provocado un aumento en los precios del petróleo, elevando el costo de la gasolina.