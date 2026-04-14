Un golpe contundente a las economías ilícitas del Clan del Golfo propinó la Policía del departamento de Bolívar al capturar a dos de sus presuntos integrantes en el corregimiento La Ribona, jurisdicción de Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, e incautarles 1.250 galones de gasolina.

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De acuerdo con la institución, los ahora capturados harían parte de la subestructura Edwin José Sierra Regino, bajo el mando de alias ‘Yonatan’, se movilizaban en un camión con placas de Venezuela, donde transportaban cubitanques con aproximadamente 1.250 galones de gasolina, además de proveedores de fusil calibre 5.56 mm, proveedor de pistola 9 mm y cinco motocicletas.

Según las investigaciones, el combustible habría sido hurtado del poliducto que va desde Barrancabermeja hacia la Costa Caribe y sería utilizado como insumo para actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía, que ordenó su custodia a la empresa Ecopetrol. Además, establecieron que los detenidos no contaban con ningún documento que acreditara la legalidad del combustible.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que “seguimos cerrándole el paso a las economías ilegales y golpeando de manera directa las finanzas de estas estructuras criminales que tanto daño le hacen al país. Este golpe permitió evitar la producción de cerca de 300 kilogramos de pasta base de coca y afectó las finanzas criminales en más de 55 millones de pesos, debilitando directamente la cadena del narcotráfico”.