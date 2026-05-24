Cien nuevos patrulleros de la Policía Nacional que están recién formados entraron a las filas del Departamento de Policía de Bolívar con la finalidad de fortalecer la seguridad y garantizar mayor tranquilidad a las comunidades del norte y sur del departamento.

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De acuerdo con el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío Scaff, “el Ministro de Defensa, en articulación con el departamento, permitió traer 100 nuevos policías a Bolívar. Son 50 policías para seis municipios del sur del departamento que hacen parte del Comando de Policía del Magdalena Medio, lo que significa que ninguna estación de Policía va a tener menos de 30 uniformados para responder y defender a la ciudadanía. Los otros 50 serán para el Comando de Policía de Bolívar”.

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Por su parte el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este refuerzo institucional indicando que “la llegada de estos patrulleros de policía representa un fortalecimiento significativo para la seguridad y la convivencia en Bolívar. Su presencia en los municipios y corregimientos nos permitirá incrementar la capacidad de respuesta, acercarnos más a la comunidad y seguir trabajando bajo el compromiso de proteger la vida y garantizar territorios más seguros para todos los bolivarenses”.

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Este aumento del pie de fuerza responde a los llamados de la comunidad y de las autoridades locales frente a las situaciones que han afectado la convivencia y el orden público en varias subregiones de Bolívar.