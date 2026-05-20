En medio de la ola de calor que golpea con fuerza a los pobladores de la Región Caribe se registran suspensiones en el servicio de energía por parte de la empresa Afinia, lo que agrava la situación de los ciudadanos que, en rechazo de esta situación se han ido a las vías de hecho.

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La situación se registra en las poblaciones de Talaigua y Cicuco, en el departamento de Bolívar, y se extiende a los límites de Santana, Magdalena, donde sus habitantes llevan más de 12 horas con tres bloqueos en diferentes zonas de estas poblaciones.

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Aluden que las constantes suspensiones del servicio de energía los tienen desesperados y por eso decidieron bloquear los pasos en tres puntos desde las 6:00 de la mañana de este martes 19 de mayo. Una de las concentraciones es en el puente Violo, en Cicuco, otro en Talaigua Nuevo, y un tercero en Santana.

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Estos plantones fueron promocionados con antelación a través de las redes sociales con el mensaje de que “basta de interrupciones del servicio que nos afectan día y noche y dañan nuestros electrodomésticos”.