En un puesto de control ubicado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional cerca del peaje de Gambote, en Bolívar, fueron incautadas 23 ‘panelas’ de marihuana.

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El alijo, de acuerdo con la autoridad, estaba oculto en un tractocamión que cubría la ruta Cali – Cartagena. Tendría un valor cercano a los 13 millones de pesos y de él podrían salir 20 mil dosis de la droga que era transportada en calidad de encomienda.

Los 23 paquetes envueltos en plástico transparente iban a ser distribuidos en expendios de droga de la ciudad de Cartagena. No hubo capturas y la droga quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente.

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El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, dijo que “seguimos intensificando los controles en los corredores viales de Bolívar para evitar que sustancias alucinógenas lleguen a nuestros municipios y ciudades. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros uniformados en la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras que pretenden utilizar las carreteras del departamento para delinquir”.