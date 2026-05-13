Barranquilla se mantiene como la ciudad más optimista del país. Según los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, la capital del Atlántico presentó el mayor incremento mensual del ICC, alcanzando un balance del 30% en abril de 2026 y creciendo 12,6 puntos frente al mes anterior.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char expresó que estos resultados son el reflejo de que los barranquilleros y la ciudad van por el camino correcto.

Además, mencionó que “esto refleja una ciudad que sigue avanzando de la mano de su gente, generando oportunidades y creyendo en su presente y su futuro”.

El mandatario también señaló que los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor “reflejan la percepción positiva y el optimismo de los ciudadanos frente a las condiciones económicas actuales y el dinamismo económico de la ciudad”.

De igual manera, una de las ciudades que también mantuvo una considerable confianza en el consumidor fue Cali, que alcanzó un balance del 29%, tras una leve disminución en el mes de abril.

En contraste con esto, otras ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Bucaramanga presentaron una disminución en sus índices de confianza al consumidor.

En el caso de Bogotá, las cifras oficiales reportaron que tras alcanzar un crecimiento de 19,5 en el mes de marzo, el índice se redujo hasta 10,4 en el pasado abril.

Por otro lado, la evolución del índice en Medellín fue muy poca con respecto al mismo período del mes de abril del año anterior, debido a que tuvo una reducción del 21%, ubicándose con un 7,2%.