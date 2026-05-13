La Alcaldía de Barranquilla avanza en la construcción, adecuación y mantenimiento de cuatro instalaciones estratégicas para la Policía Metropolitana, entre ellas la nueva megaestación de Policía de El Bosque, proyecto que busca fortalecer la capacidad operativa y mejorar la presencia institucional en las localidades Metropolitana y Suroccidente.

Durante una visita de inspección a las obras, el alcalde Alejandro Char verificó los avances de la infraestructura, que contará con dos edificios de tres pisos y capacidad para alojar de manera permanente a más de 150 uniformados.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que esta obra hace parte de la inversión financiada con la tasa de seguridad que pagan los barranquilleros y aseguró que permitirá una mayor cercanía de la Policía con las comunidades de la zona.

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“Aquí tendremos alojamiento y presencia permanente de más de 150 uniformados, más cerca de la comunidad y listos para responderle a nuestra gente”, expresó Char.

Además de la megaestación de El Bosque, el Distrito adelanta trabajos en la estación de Policía Malecón de Rebolo, estación Riomar, estación Caribe Verde y en los alojamientos de la antigua escuela de Policía Antonio Nariño. Estas intervenciones buscan optimizar las condiciones físicas y operativas de la institución y reforzar la estrategia de seguridad ciudadana en la capital del Atlántico.

La nueva sede de El Bosque reemplaza una antigua infraestructura que se encontraba en estado crítico y que fue demolida para dar paso a un complejo moderno con espacios administrativos, zonas de alojamiento y áreas de atención a la ciudadanía.

El proyecto funcionará como base distrital y concentrará dependencias especializadas de la Policía Metropolitana, incluyendo oficinas de comando, recursos humanos, planeación, logística, asuntos disciplinarios, tránsito y transporte, carabineros, inteligencia e investigación judicial, además de una sala de crisis.

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Con esta infraestructura, el Distrito IV podrá centralizar operaciones estratégicas y fortalecer su capacidad de reacción en una de las zonas más pobladas del suroccidente de Barranquilla.

“Estamos en el corazón del barrio El Bosque, frente a sectores como Santo Domingo de Guzmán, Las Gardenias y Santa María. Esta será una estación robusta, grande y cercana a la comunidad”, afirmó el alcalde.

La megaestación tendrá influencia directa sobre 23 barrios de Barranquilla, entre ellos El Bosque, Las Malvinas, La Ceiba, Lipaya, Ciudad Modesto, La Paz, Los Robles, Villate y California.

También brindará apoyo operativo a los CAI La Paz, San Pío X y San Vicente, fortaleciendo la vigilancia y reduciendo los tiempos de respuesta ante situaciones de seguridad y convivencia.

Según la Administración distrital, estas obras hacen parte de la estrategia integral para dotar a la Policía Metropolitana de infraestructura, tecnología, vehículos, motocicletas, radios y equipos necesarios para mejorar la atención a los ciudadanos y aumentar la capacidad operativa en distintos sectores de la ciudad.