La crisis que vive el sistema de salud en el país se agrava con el pasar de los días. En las últimas semanas se ha dado a conocer que clínicas e IPS en distintos puntos de la geografía nacional han anunciado el cierre de sus servicios debido a dificultades financieras que han impedido su funcionamiento.

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En Barranquilla y su área metropolitana se han venido registrando situaciones que generan preocupación entre los usuarios. Tal es el caso de la “sobreocupación” del Hospital Universidad del Norte, que a diario registra un incremento en las remisiones que no son atendidas por las faltas de autorizaciones de las EPS.

Edinson Barrera, secretario de Salud del municipio de Soledad, aseguró que esta situación viene generando un “traumatismo significativo” para el municipio.

“El principal problema es en el Hospital Universidad del Norte, que por su ubicación y nivel de complejidad, está recibiendo a pacientes tanto de Soledad como de toda la banda oriental del departamento. Por eso, un día normal, puede amanecer con 50 remisiones pendientes”, dijo.

Barrera indicó que “hay días que amanecen sin camas, con una sobreocupación del 130 % o el 150 %. No dan las camas porque las EPS no le aceptan los pacientes. La mayoría de los casos es de la Nueva EPS, que no lo ubican”.

Según Barrera, aunque los pacientes buscaran atención en una IPS diferente, tarde o temprano terminarían enfrentando la misma situación debido a la falta de remisiones por parte de las EPS, especialmente de la Nueva EPS, entidad que permanece intervenida por el Gobierno.

“Yo hago un llamado público a que la gente se cambie de EPS, porque lo de Nueva EPS ya es totalmente insostenible; es una situación bárbara. Hoy, estar afiliado a Nueva EPS es poner la vida en riesgo”, afirmó.

Afectaciones por deudas

En la misma línea, otra de las problemáticas que afecta al sistema de salud está relacionada con los salarios que varias clínicas y entidades hospitalarias le adeudan a médicos y especialistas desde hace varios meses.

Una de las entidades señaladas por esta situación es la ESE Universitaria del Atlántico, intervenida por el Estado desde agosto del año pasado. La red hospitalaria opera sedes de alta complejidad, salud mental y materno infantil en Barranquilla, además de centros asistenciales en Soledad y Sabanalarga.

Aunque la entidad aún mantiene obligaciones pendientes correspondientes a varios meses de 2025 con parte del personal médico, actualmente viene cumpliendo con el pago de honorarios de los profesionales vinculados durante el presente año.

Maryury Díaz Céspedes, interventora de la ESE UNA, aseguró que la deuda no ha aumentado y destacó que, pese a las dificultades financieras, la entidad ha logrado incrementar el número de camas disponibles para la atención de pacientes.

“Estamos trabajando y avanzando en un plan estructural de fortalecimiento de las sedes, enfocado en robustecer la prestación de los servicios y ampliar el portafolio, de la mano con el mejoramiento y la recuperación de la capacidad instalada”, dijo.

Al tiempo, anotó que luego de un ejercicio financiero, de intervención de la infraestructura y de consecución de talento humano, logramos habilitar 26 nuevas camas: “16 camas unipersonales en la sede de alta complejidad para pacientes adultos y 10 camas en nuestra sede de salud mental, que entran a fortalecer todo nuestro portafolio de servicios”, señaló.

Sin embargo, pese a las mejoras alcanzadas, la estabilización financiera de la ESE sigue siendo uno de los principales retos, especialmente por el bajo monto de los giros que actualmente recibe la entidad.

“Logramos una facturación histórica en abril, superando por primera vez los $14 mil millones. Pero una de las situaciones en las que debemos seguir trabajando es en el aumento del valor del giro directo. La idea es que, a medida que crezca la facturación y la radicación de cuentas, también aumenten esos recursos, que son fundamentales para sostener la operación”, explicó.

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Actualmente, según indicó, los giros directos oscilan entre $5.300 millones y $6.500 millones mensuales, cuando lo ideal sería alcanzar al menos los $10 mil millones: “Ese es el nivel que necesitamos para garantizar la sostenibilidad de la operación”.