En el marco del encuentro “El renacimiento de la aeronáutica en Colombia”, organizado por la Universidad del Norte, un grupo de empresarios presentará un proyecto en el cual se planteará que Barranquilla sigua consolidándose como uno de los grandes polos de desarrollo industrial y tecnológico del país, a través de la firma HeliBaQ.

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La nueva apuesta será la creación de una fábrica de helicópteros utilitarios de cuatro puestos, un proyecto que busca impulsar el renacimiento de la industria aeronáutica nacional.

La iniciativa será presentada oficialmente el próximo 14 de mayo. El proyecto contempla la creación de una empresa fabricante de helicópteros bajo estándares internacionales y con procesos de transferencia de conocimiento que permitirán avanzar progresivamente hacia la fabricación local de partes, piezas y componentes certificados en Colombia.

“Este proyecto representa mucho más que la creación de una empresa. Es la posibilidad de comenzar a construir una nueva industria para el país desde Barranquilla, generando conocimiento, empleo especializado y capacidades tecnológicas de alto nivel”, afirman los ejecutivos de HeliBaQ.

“Además del impacto tecnológico, la iniciativa apunta a dinamizar la economía regional mediante la generación de empleo calificado y la articulación de nuevas empresas alrededor de procesos de producción, integración y certificación aeronáutica”, añadió la compañía.

La empresa promete las naves por menos de un millón de dólares, con tiempos de entrega de una quinta parte del mercado.

“Barranquilla tiene hoy las capacidades logísticas, industriales y académicas para liderar proyectos de talla internacional. La ciudad está demostrando que puede ser protagonista de industrias de alto valor agregado”.

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La apuesta llega en un momento clave para Barranquilla, una ciudad que en los últimos años ha fortalecido su posicionamiento como uno de los principales motores económicos del país gracias al crecimiento de su ecosistema empresarial, industrial y portuario.

El foro cuenta con el respaldo institucional de la Universidad del Norte, liderado por su Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, bajo la vocería del ingeniero Javier Páez, como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo productivo y tecnológico desde la región Caribe.