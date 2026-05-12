Un nuevo conflicto limítrofe se libra en el departamento del Atlántico. Tras un desacuerdo del municipio de Malambo frente a su porcentaje del área geográfica perteneciente al aeropuerto Ernesto Cortissoz, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) llevó a cabo, el pasado fin de semana, visitas de campo para dirimir sobre los límites con el municipio de Soledad.

En ese contexto, la administración de Alcira Sandoval mantuvo en firme su posición de mantener los límites ya establecidos en la cartografía del departamento.

“Hay una línea vigente en la cual se determina que el área del aeropuerto Ernesto Cortissoz está divida en un 96 % en Soledad y un 4 % en Malambo, porcentaje que es el insumo para la asignación de la tasa aeroportuaria, que constituye el verdadero trasfondo de la solicitud de deslinde”, explicó la Alcaldía de Soledad a través de un comunicado de prensa.

Sumado a esto, mencionó que “se están llevando a cabo estudios técnicos que han permitido identificar tanto la soberanía sobre las partes de nuestro territorio como la recuperación de porciones de terrenos que están en jurisdicción de Malambo, pero son históricamente de Soledad”.

De esta manera, la Administración municipal dio un parte de tranquilidad a la comunidad frente al futuro del proceso de deslinde: “El municipio está ejecutando cabalmente la defensa jurídica, técnica e histórica que se requiere en este tipo de procesos”.

Puso de presente que “el acta de deslinde actualmente se encuentra en etapa preparatoria y acorde al cronograma trazado habrá mesas de trabajo adicionales, en las cuales se podrán practicar pruebas para sustentar las distintas pretensiones territoriales de los entes vinculados”.

Posición de Malambo

Desde la Alcaldía de Malambo, liderada por Yenis Orozco, se dio a conocer que los trámites para el deslinde entre ambos territorios comenzaron en 2025.

Durante este período se llevaron a cabo dos audiencias en la ciudad de Bogotá para conocer los antecedentes de cada una de las partes.

Seguidamente, el Igac decidió establecer visitas de campo hace algunos días por el área de ambos territorios, en concurrencia con los municipios de Galapa y Sitionuevo (Magdalena) para emitir un concepto técnico de la linea divisoria para esclarecer la disputa.

Al respecto, la mandataria municipal explicó: “No buscamos apropiarnos de territorio ajeno, sino que se respete el acuerdo histórico consignado en el acta del año 1944 y se garantice justicia y equidad en la delimitación”.

El equipo técnico designado por el municipio también aseguró que buscan el control territorial del 70 % de la zona donde está ubicado el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En ese sentido, propuso que haya “una línea divisoria donde Malambo siga más allá del río Magdalena; la idea es que dentro de esa zona quede Granabastos, el 70 % del aeropuerto y la empresa Impala”.

Así las cosas, tras las visitas de campo a los municipios, el Igac deberá emitir un informe técnico. Posteriormente, se abrirá un plazo de 30 días para la presentación de alegatos por parte de los municipios.

En caso de no lograr un acuerdo entre las partes, el caso pasará a la Asamblea del Atlántico, que será la encargada de tomar una decisión definitiva.

Cabe resaltar que el proceso, de acuerdo con líderes locales, se remonta a gestiones iniciadas en el año 2003 y entra ahora en una fase decisiva.

Contexto histórico

La cartografía histórica que fue entregada por el municipio de Malambo para el proceso de deslinde estableció que en el acta del 19 de abril de 1944 había una línea media desde Malambo viejo hasta una esquina del municipio, la cual comprendía territorio que hoy está en control del municipio de Soledad.

Así lo contó Carlos Ortiz, miembro del comité técnico del municipio, desde el cual se asegura que hay 815 hectáreas en proceso de reclamación.

“Desde esa línea media desde Malambo viejo hacia abajo encontramos predios en zonas verdes cuando se va entrando al aeropuerto y a la misma terminal. Todos esos predios eran 72 hectáreas de la familia Rosales y los prediales pagaban en Malambo en el año 60, lo mismo pasa dentro de los predios al interior del aeropuerto con matrícula al día de hoy con nombre del municipio”, confirmó.

Igac continuará con visitas de campo por Malambo y Soledad

Durante su recorrido por el municipio de Malambo, el pasado fin de semana, el Igac pudo recorrer la línea trazada actualmente que divide al territorio con el municipio de Soledad.

Sin embargo, conoció lo que serían los puntos de la nueva distribución a la que aspira la administración de Malambo.

Entre estos se encuentran varios predios desde la zona de Granabastos, las inmediaciones del aeropuerto, la línea debajo del río Magdalena y varias empresas industriales del sector.

Posteriormente, la entidad también recorrerá los puntos planteados por el municipio de Soledad para emitir un informe.

Según la administración liderada por Alcira Sandoval, la idea es mantener los límites actuales y recuperar varios metros que históricamente podrían ser del municipio.

Es importante destacar que Malambo fue erigido en municipio por decisión de la Asamblea departamental en el año 1912, segregándolo del municipio de Soledad. Anteriormente había sido distrito durante un periodo de 28 años, entre 1857 y 1885 cuando lo agregaron a Soledad y desciende a la categoría de corregimiento.