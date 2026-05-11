En la subestación Río, la empresa Air-e llevará a cabo labores de mantenimiento este martes para realizar pruebas en cables de potencia y equipos.

Por tal motivo, habrá suspensión del suministro de energía entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana en los sectores que comprenden los circuitos Cervecería y América Río, entre la carrera 44 con la calle 7 y la calle 10 con la carrera 38.

Mientras tanto, entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde, se ejecutarán obras preventivas que obligan a suspender el suministro de energía en las calles 41 a la 45, entre carreras 44 a la 46, en el barrio Rosario, calles 30 a la 39, entre las carreras 44 y 46; carrera 46, entre calles 37 y 39, en el barrio Abajo.

Por otra parte, en la carrera 54, entre las calles 132 y 133, en Villa Campestre se instalarán redes eléctricas.

Para el caso del circuito Solymar se presentarán breves interrupciones en el horario de 7:30 de la mañana a 8:00 de la mañana y de 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, en los sectores de El Poblado y Andalucía; carreras 59B y 64, entre las calles 86 y 90; Altos de Riomar, carrera 64 con calle 91 y calle 92, entre carreras 51B y 52B.

Sumado a esto, los cortes de energía se extenderán en Altos del Limón, calles 96 y 98, entre carreras 51B y 64; carrera 51B, entre calles 93 y 98; Santa Mónica, carreras 51B y 53 y calles 90 y 92; San Vicente, carreras 49C y 53, entre calles 83 y 90; Altamira, en el sector entre calles 88 y 90 y carreras 49C y 50. Sin embargo, es posible que por condiciones operativas, la intervención en el circuito Solymar presenta interrupciones entre las 8:00 de la mañana y 11:00 de la mañana.

Dentro de las acciones programas, los técnicos de la compañía también realizarán trabajos menores entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde, en la carrera 2 sur con la calle 5, en el barrio Vistamar de Puerto Colombia.

En otros municipios

Los trabajos previstos para este martes se extienden a Sabanalarga. Inicialmente, se trabajará entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la carrera 19 con la calle 9 en el barrio Santander y de 7:50 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la calle 28 con la carrera 17 en el barrio Las Mercedes.

Además, para desarrollar labores de lavado de aisladores y podas de ramas de árboles cercanas a las redes eléctricas se realizarán breves maniobras en circuitos que alimentan el municipio de Puerto Colombia y algunos sectores del norte de Barranquilla.

Ante esta situación se realizarán las interrupciones de la siguiente manera:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar. Sin embargo, por condiciones operativas es posible que se presenten interrupciones entre 2:00 a.m. y 4:00 a.m.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 2:00 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia; Calle 1B hasta la calle 14, entre la carrera 1A y la carrera 10; incluye el sector de la calle 2B entre la carrera 2 Sur y la carrera 7 Sur (barrios La Rosita y Vista Mar), el sector de la calle 9 y calle 12 entre la carrera 1D y la carrera 2D (Altos de Velen), el sector de la calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 5 (barrio El Carmen), y el sector de la calle 2A con carrera 3 (Hospital de Puerto Colombia).

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 2:00 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin servicio de energía: Calle 1B hasta la calle 24, entre la carrera 5 y la carrera 24; incluye el sector de la calle 2 entre la carrera 18 y la carrera 22 (barrio Pradomar y Hotel Pradomar), el sector entre la calle 3 y la calle 4 entre la carrera 12 y la carrera 13 (barrio Miramar), y el sector de la diagonal 4 entre la calle 13 y la calle 14 (barrio Loma de Oro).

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 2:00 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores con riesgo de interrupción del servicio de energía: Calle 1B hasta la calle 14, entre la carrera 1A y la carrera 10; incluye el sector de la calle 2B entre la carrera 2 Sur y la carrera 7 Sur (barrios La Rosita y Vista Mar), el sector de la calle 9 y calle 12 entre la carrera 1D y la carrera 2D (Altos de Velen), el sector de la calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 5 (barrio El Carmen), y el sector de la calle 2A con carrera 3 (Hospital de Puerto Colombia).

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.