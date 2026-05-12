La celebración del Día de las Madres para una familia en Valledupar, terminó de la peor manera, cuando uno de sus integrantes falleció, cuando se desplazaba en una motocicleta y chocó contra un árbol al intentar esquivar un hueco en la carrera 23, frente al estadio de Softball.

Leer más: Joven pidió taxi en una aplicación y lo mataron al llegar a su destino en Santo Domingo de Guzmán

Este hecho sucedió el pasado domingo en horas de la tarde, cuando Juan Camilo Ayala Camargo, de 17 años, conducía una motocicleta, en la que transportaba a su hermana y su novia para llevarlas hasta su casa, luego de un almuerzo familiar.

Testigos aseguran que el mal estado del pavimento provocó el accidente que le costó la vida a este joven, quien esperaba el 28 de junio para cumplir 18 años y prestar el servicio militar.

Sus familiares contaron que al sufrir el accidente, el joven fue trasladado malherido hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde confirmaron que no tenía signos vitales, tras un fuerte golpe en la cabeza.

Las jóvenes que lo acompañaban fueron identificadas como Stephani Marcela Castilla González, y Claritza del Carmen Gómez, quienes sufrieron lesiones menores.

Ver también: En el Día de las Madres aterrizó el primer vuelo internacional en el aeropuerto de Montería

Por parte de las autoridades se estableció que, “Se dio inicio a la investigación preliminar por parte de agentes de tránsito del grupo criminalística de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, los cuales realizan la inspección técnica y levantamiento del cuerpo sin vida para hacer entrega del cuerpo a Medicina Legal”.