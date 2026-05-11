Este miércoles 13 de mayo se conmemora el décimo séptimo aniversario de la partida del maestro Rafael Escalona, por lo cual la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, rinde homenaje a su memoria inmortal.
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Para esta fecha que sirve como preámbulo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, han programado una serie de actos para rendirle culto a este gran hombre del folclor nacional.
La jornada se cumplirá con la presencia de Reyes vallenatos del acordeón, en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, e inicia a partir de las 8:30 a.m., donde familiares y amigos realizarán una ofrenda floral, donde reposan los restos del ‘Cantor de Patillal’, para exaltar su memoria.
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Para el 26 de mayo fecha en que su cumplen cien años de su natalicio, se realizaran diferentes eventos para rendirle un sentido homenaje a Rafael Escalona, ‘El Más Grande de Todos’.