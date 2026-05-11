Este miércoles 13 de mayo se conmemora el décimo séptimo aniversario de la partida del maestro Rafael Escalona, por lo cual la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, rinde homenaje a su memoria inmortal.

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Para esta fecha que sirve como preámbulo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, han programado una serie de actos para rendirle culto a este gran hombre del folclor nacional.

Suministradas por la Fundación Rafael Escalona Martínez

La jornada se cumplirá con la presencia de Reyes vallenatos del acordeón, en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, e inicia a partir de las 8:30 a.m., donde familiares y amigos realizarán una ofrenda floral, donde reposan los restos del ‘Cantor de Patillal’, para exaltar su memoria.

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Para el 26 de mayo fecha en que su cumplen cien años de su natalicio, se realizaran diferentes eventos para rendirle un sentido homenaje a Rafael Escalona, ‘El Más Grande de Todos’.