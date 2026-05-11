Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, no aceptó los cargos por violación de topes electorales en dicha campaña. Durante la imputación de cargos contra el exgerente, la Fiscalía enumeró un listado de gastos que no fueron reportados en las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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“No acepto los cargos su Señoría, soy inocente”, señaló Roa Barragán, quien estuvo presente en la audiencia de forma virtual. Cabe señalar que esta sería la segunda imputación en su historial judicial.

El fiscal, Elkin Ardila Espinosa, quien está a cargo del proceso, reveló ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá que el listado de gastos que no fueron reportados ante la entidad electoral, finalmente no se desarrollaron, pero tampoco fueron registrados.

Según dijo, la información fue verificada tras realizar las respectivas investigaciones con quienes supuestamente brindaron los servicios.

El ente acusador señaló que solo en la primera vuelta, la violación de topes electorales superó los 1.300 millones de pesos de lo que estaba legalmente permitido; sin embargo, en la presentación de los informes ante el CNE, el monto fue mucho menor.

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“En la primera vuelta la campaña reportó en Cuentas Claras gastos por 28,384.680 y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman 1.193.929,890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a 345.982.836, entonces tenemos que haciendo estos cálculos”, precisó el fiscal Ardila.