Colombia se prepara para las próximas elecciones en las que se decidirá quién será el nuevo presidente. Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son los tres candidatos más opcionados a ocupar la Casa de Nariño, según los resultados arrojados por las encuestas.

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Para esta jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya realizó los sorteos requeridos para elegir a los ciudadanos que deberán desempeñarse como jurados de votación el próximo 31 de mayo del 2026.

La entidad se encargó de notificar a cada una de las personas convocadas a desempeñar su papel como jurado de votación, noticia que le cayó como un baldado de agua fría a más de uno. Así fue el caso de la generadora de contenido nickyyfonseca, quien compartió desde su cuenta de TikTok la travesía a la que debió enfrentarse.

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La ‘influencer’ indicó que se le informó que debía cumplir con el llamado para la primera vuelta, pero en caso de llegar a una segunda también deberá ejercer el rol de jurado, hecho que le preocupó, pues ya tenía programado un viaje con muchas semanas de anterioridad.

“¿Qué hacer si ya tenías un viaje planeado y te notificaron que eres jurado de votación? Yo estaba tranquila hasta que me llegó esta vaina diciéndome que voy a ser jurado de votación”, relató la mujer en redes sociales, quien recordó que hace cuatro años también había sido seleccionada.

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“Para la segunda voy a estar por fuera. Este correo dice que si hay segunda vuelta también me toca ser jurado”, agregó.

Ante situaciones como estas, la Registraduría indica que el ciudadano debe reportar la imposibilidad de asistir por fuerza mayor; sin embargo, la joven manifestó que no encontró mayor información en las cuentas oficiales de la entidad.

Luego de lograr exponer su caso ante la Registraduría, la generadora de contenido empezó a recibir una serie de correos electrónicos en los que se le solicitaba el suministro de cierta información específica sobre su viaje como: la fecha en que adquirió los boletos, esto con el propósito de corroborar que la compra fue realizada antes del sorteo.

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“Tengo que demostrar que compré tiquetes y planeé todo el viaje antes de que se hiciera el sorteo de jurados de votación”, sostuvo.

¿Qué pasa si un jurado de votación no asiste el 31 de mayo?

Uno de los temas que más inquieta a los ciudadanos es qué ocurre si un jurado no asiste el día de las elecciones. Según las normas vigentes, los funcionarios públicos podrían enfrentar sanciones disciplinarias, mientras que los ciudadanos particulares se exponen a multas económicas que pueden alcanzar hasta los 17 millones de pesos.

La Registraduría también reiteró que quienes cumplan correctamente con esta labor tendrán derecho a solicitar un día de descanso remunerado en sus lugares de trabajo. Sin embargo, este beneficio deberá gestionarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

Las elecciones presidenciales definirán quién reemplazará al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza oficialmente su mandato constitucional.

¿Cuáles son los causales de exoneración para un jurado de votación?

De acuerdo con el artículo 108 del Código Electoral, son causales de exoneración las siguientes:

– Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo.

– Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.

– No ser residente en el lugar donde fue designado.

– Ser menor de 18 años (no aplica en elecciones de Consejos de Juventud).

– Haberse inscrito y votar en otro municipio.