66 soldados del Ejército, lo que representa dos pelotones, estuvieron más de tres días desaparecidos, sin ningún tipo de comunicación, en el departamento del Guaviare, informaron las Fuerzas Militares este lunes 11 de mayo.

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En una primera publicación, el Ejército informó que la comunicación con los pelotones, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24, se cortaron desde el pasado viernes 8 de mayo. Se añadió que la comunicación no se pudo establecer al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona.

“El Ejército Nacional tiene activados los protocolos de búsqueda, desplegando medios y capacidades para restablecer la comunicación radial con la unidad. En esa área no se han registrado combates contra las estructuras que delinquen en la zona. El Ejército Nacional mantiene el desarrollo de operaciones militares en el departamento del Guaviare para proteger la población”, también se lee en la primera publicación del Ejército.

De acuerdo con El Tiempo, las tropas perdieron la comunicación cuando adelantaban movimientos operacionales en áreas donde tienen presencia estructuras de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

Más tarde, este mismo lunes, luego de informar sobre la pérdida de comunicación, el Ejército anunció que ya logró contactar a las tropas.

“Hace unos instantes se logró restablecer contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24, en área general de El Retorno, Guaviare. La pérdida temporal de comunicación obedeció a afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona. Los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional", se lee en la publicación.