Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se pronunció este lunes, desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, sobre el momente coyuntural que vive el país en el marco de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo.

En este sentido, Vargas manifestó que la mejor manera de homenajear a su padre es es evitar que el candidato Iván Cepeda ocupe el solio de Bolívar.

“Esta gran unión que Colombia necesita para salvar a este país. El gran legado que le debemos dejar a Colombia es el de recuperar el rumbo y no entregarle este país a Cepeda. Si ese es el legado de Germán Vargas Lleras, su nombre quedará en lo más alto. No le dimos la oportunidad de ser presidente, pero sí la de recuperar a este país”, manifestó a los medios de comunicación.

Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).

En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

El exvicepresidente, exministro y excongresista falleció el viernes 8 de mayo a los 64 años, luego de una prolongada crisis de salud que lo obligó a trasladarse entre Colombia y Estados Unidos por intervenciones quirúrgicas durante los últimos años.