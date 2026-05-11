La aerolínea Qatar Airways confirmó que a partir del 22 de julio iniciará operaciones hacia Bogotá y Caracas fortaleciendo la conectividad entre Medio Oriente y América.

En ese sentido, la aerolínea informó que operará dos vuelos semanales en la ruta Doha–Bogotá–Caracas–Doha, cada miércoles y domingo.

El itinerario contempla la salida de Doha a las 07:30, llegada a Bogotá a las 16:05, conexión hacia Caracas a las 17:35 y retorno a Doha a las 22:40, con arribo al día siguiente a las 19:55.

“Este esquema permitirá conexiones fluidas a mercados clave como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, ampliando las opciones de transferencia a más de 160 destinos globales”, dijo Qatar Airways en un comunicado.

Con Caracas y Bogotá, la aerolínea suma 16 destinos en América, región donde comenzó operaciones en 2010 con vuelos a São Paulo. La compañía subrayó que esta expansión reafirma su compromiso de “fortalecer la conectividad global para la región”.