Qatar Airways dio a conocer la disponibilidad de tres vacantes en Bogotá para integrar todo el personal de la nueva sucursal en Colombia.

Indicaron que los cargos disponibles son de operaciones aeroportuarias y trabajo de carga. Además, informaron que las personas que quieran aplicar deben contar con el derecho legal vigente para residir y trabajar en Colombia si son de otro país.

Asimismo, tienen chance para postularse hasta el próximo miércoles, 26 de noviembre de 2025. El salario dependerá del cargo.

Si desea postularse entre al portal oficial de Qatar Airways e ingrese a la sección de empleos. Filtre las ofertas buscando “Colombia - Bogotá”.

luego, seleccione la vacante de su interés y haga clic en el botón de “Aplicar”.

Estas son las vacantes de Qatar Airways

Gerente de servicios seroportuarios: es para la supervisión de las responsabilidades operativas y administrativas a nivel de estación. Ellos garantizan que los clientes reciban el servicio prometido por Qatar Airways en todos los productos y servicios terrestres.

Requisitos:

Título universitario

Experiencia laboral mínima de 6 años relacionada con el puesto.

Experiencia relevante como gerente de aeropuerto, preferiblemente con una aerolínea principal.

Conocimiento general extenso de todas las áreas de las operaciones aeroportuarias.

Conocimiento en desarrollo de programas, preparación de presupuestos y administración.

Dominio del idioma inglés (escrito y hablado).

Habilidades requeridas: capacidad para delegar trabajo, establecer direcciones claras, gestionar el flujo de trabajo, fuertes habilidades de tutoría y entrenamiento, capacidad para fomentar el trabajo en equipo, dinamismo y adaptabilidad a los requisitos operativos cambiantes, y experiencia laboral en un entorno multicultural.

Supervisor de servicio en turno aeroportuario: dirigen a su equipo para proporcionar servicio al cliente. Debe apoyar al gerente de servicios aeroportuarios cuando sea necesario y demostrar habilidades para manejar retrasos de vuelos, interrupciones, denegación de embarque y otros desafíos operacionales.

Oficial de servicio en turno aeroportuario: supervisa las actividades de manejo de vuelos, incluyendo la edición de vuelos, el registro (check-in), las transferencias y el embarque. El oficial debe lograr la satisfacción óptima del cliente y la salida a tiempo de los vuelos. Además, ejerce el control general del turno como representante directo del gerente de servicios aeroportuarios.

Requisitos: