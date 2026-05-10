En la tarde de este sábado 9 de mayo se registró una emergencia en una mina llamada Las Quintas, ubicada en la verada Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca, que dejó a cuatro trabajadores muertos.

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Los mineros fueron identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Los Bomberos de Ubaté, junto a personal médico y del mismo Grupo de Rescate Minero, además de la Policía de Cundinamarca, estuvieron trabajando para rescatar a los mineros. Finalmente, en la madrugada de este domingo 10 de mayo, fueron encontrados los cuerpos sin vida de los trabajadores.

Los bomberos confirmaron que el accidente se produjo luego de una explosión al interior de la mina y que los trabajadores se encontraban sepultados a 500 metros.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué causó la explosión dentro de la mina Las Quintas.

La entidad reiteró que el equipo de Salvamento Minero permanece en el sitio con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la administración municipal.