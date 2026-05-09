El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció este sábado 9 de mayo que, según información que recibió de una fuente de inteligencia, se estaría planeando un atentado en su contra, bajo la modalidad de francotirador.

Leer también: Paloma Valencia propone reducir a la mitad la factura de energía en la Costa Caribe desde el primer día de gobierno

Importante: Abelardo De La Espriella pide investigar millonarios contratos en La Guajira ligados a familia de promotor de Constituyente

De acuerdo a lo manifestado por la campaña del líder del movimiento Defensores de la Patria, se trataría de una amenaza grave contra su vida, su familia, su equipo de campaña y el normal desarrollo del proceso democrático.

De la Espriella, ante la gravedad de la información, solicitó a las autoridades que actúen con urgencia, verifiquen la información, identifiquen a los responsables y adopten todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

“Esto no es un rumor. Es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que se atreven a defender la Patria”, afirmó el candidato.

Enfatizó el abogado que esta alerta “se produce en un contexto de creciente tensión política, amenazas, campañas de desprestigio y violencia contra quienes representan una alternativa al establecimiento, además de que buscan intimidar a quienes hoy acompañan el crecimiento de Defensores de la Patria y frenar una campaña que, según afirmó, avanza con fuerza hacia la primera vuelta”.

También hizo un llamado a las autoridades para que refuercen de manera inmediata los esquemas de protección en todos sus eventos públicos, recorridos territoriales y actividades de campaña.

Por otro lado, señaló que por su condición de ciudadano estadounidense solicitará a la Embajada de Estados Unidos máxima atención sobre su seguridad y la de su familia.

“No voy a callarme ni a esconderme. Así tenga que salir en un tubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener”, sostuvo el candidato, aclarando que no suspenderá actos de campaña.

“Colombia no puede permitir que el miedo, la intimidación o la violencia condicionen la voluntad popular. La primera vuelta debe desarrollarse con plenas garantías para todos los candidatos, sin presiones, sin amenazas y sin riesgos para la vida de quienes participan en la contienda”, se lee en el comunicado de la campaña del candidato.