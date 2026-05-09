La política colombiana está de luto tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, este viernes 8 de mayo a los 64 años de edad. Se conoció el político murió en la ciudad de Bogotá a consecuencia de un tumor cerebral.

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Vargas Lleras, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, manifestó el presidente Petro en su cuenta de X.

A los mensajes de condolencias por la muerte del exvicepresidente se sumó la Corte Suprema de Justicia, que compartió un sentido mensaje resaltando su legado.

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“La Corte Suprema de Justicia lamenta el fallecimiento del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, destacado líder político y servidor público, cuya larga trayectoria estuvo marcada por el compromiso con el Estado, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo de la infraestructura nacional”, se lee en la publicación realizada en redes sociales.

“La Sala Plena extiende sus sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a los integrantes del partido Cambio Radical, colectividad de la cual fue uno de sus más reconocidos líderes. La justicia se une al duelo nacional y honra la memoria de quien dedicó su vida al servicio del país”, agrega.

Mensaje de Condolencias de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/a17rHzZb9h — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 9, 2026

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Perfil

Vargas Lleras estudió derecho en la Universidad del Rosario y tuvo una dilatada carrera política durante la cual fue concejal de Bogotá, senador por cuatro periodos consecutivos, ministro de Interior y de Justicia y también de Vivienda.

En el Senado, del cual fue presidente en el periodo 2003-2004, se caracterizó por su férrea postura contra los grupos guerrilleros de izquierda, y en 2002 fue víctima de un atentado con un libro bomba atribuido a las FARC en el cual perdió tres dedos de la mano izquierda.

El político, nacido en Bogotá el 16 de febrero de 1962, fue el líder del partido de derecha Cambio Radical, por el cual fue candidato presidencial en 2010 y 2018.

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Sin embargo, su carrera política se vio truncada en los últimos años por problemas de salud luego de que en 2016 le detectaran un tumor cerebral que lo obligó a someterse a varias cirugías en Colombia y en Houston (EE.UU.).

A pesar de su enfermedad, Vargas Lleras no se apartó totalmente de la actividad política en la que siempre se mantuvo activo como líder de Cambio Radical y columnista del diario El Tiempo, donde hacía oposición a Petro.

“Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno ‘del cambio’”, escribió el pasado 8 de marzo, día de las elecciones legislativas.

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Incluso cinco días antes, el 3 de marzo, difundió un vídeo en el que hizo un resumen de su trayectoria política que creó en sus seguidores la expectativa de que podría volver a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de este año.