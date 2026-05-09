El pasado viernes 8 de mayo se conoció la muerte de Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en el país en la política.

Fallece a los 64 años el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

“Parte uno de los grandes estadistas de este país”: desde Barranquilla lamentan la muerte de Germán Vargas Lleras

“Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país”: reacciones a la muerte de Germán Vargas Lleras

La noticia generó múltiples reacciones desde diferentes sectores políticos. En las redes sociales varios cibernautas también la lamentaron su muerte.

Esta es la enfermedad que afectó a Germán Vargas Lleras durante años

Durante los últimos años, la salud del dirigente político se vio seriamente comprometida por distintos problemas médicos. En 2016 se confirmó que padecía un meningioma benigno, un tumor ubicado entre las membranas del cerebro y la médula espinal.

Aunque fue sometido a una cirugía para extraer la masa, desde entonces enfrentó varias complicaciones médicas que impactaron su calidad de vida y limitaron progresivamente sus actividades públicas.

Archivo Cambio Radical lamenta el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

Además del tumor cerebral, también padeció episodios de apendicitis y un quiste hepático, condiciones que obligaron a nuevos tratamientos y seguimientos médicos especializados.

En 2025, Germán Vargas Lleras tuvo que enfrentar dos nuevas operaciones neurológicas. La primera se realizó en abril en la Fundación Santa Fe de Bogotá y semanas después fue intervenido nuevamente en Houston, Estados Unidos.

Archivo Germán Vargas Lleras.

Durante marzo de 2026, varios integrantes del partido Germán Vargas Lleras y dirigentes políticos informaron que el exvicepresidente se encontraba en proceso de recuperación. Sin embargo, con el paso de las semanas su estado de salud empeoró y sus apariciones públicas disminuyeron notablemente.

Archivo Germán Vargas Lleras.

Tras varios años de tratamientos y procedimientos médicos, el exfuncionario falleció dejando una huella importante en la política nacional.

¿Qué es el meningioma benigno, enfermedad que padeció Germán Vargas Lleras?

El meningioma benigno es un tipo de tumor que se forma en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, llamadas meninges, indicó Mayo Clinic.

Aunque se le llama “benigno” porque normalmente no es canceroso ni se disemina a otras partes del cuerpo, sí puede causar problemas graves dependiendo de su tamaño y ubicación.

El meningioma benigno es un tipo de tumor que se forma en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, llamadas meninges, indicó Mayo Clinic.

“La mayoría de los meningiomas crecen de manera muy lenta. Pueden crecer durante muchos años sin causar síntomas. Pero a veces, sus efectos sobre el tejido cerebral, los nervios o los vasos cercanos pueden causar una discapacidad grave”, dice su página web.