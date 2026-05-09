La emoción invadió a Luis Manuel Díaz, al ver a su hijo, Luis Díaz, formando parte del álbum oficial del Mundial. El padre del actual jugador del FC Bayern Munich compartió unas sentidas palabras en las que recordó el camino recorrido por el atacante colombiano hasta convertirse en una de las figuras del fútbol internacional.

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“No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”, expresó ‘el Mane’ Díaz, reflejando el orgullo y la emoción de una familia que acompañó desde el inicio el crecimiento deportivo de ‘Lucho’.

Las palabras del padre del guajiro rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes destacaron la humildad y la perseverancia detrás de la historia del futbolista colombiano, hoy consolidado como uno de los referentes de la selección Colombia y del fútbol europeo.

¡Orgulloso!



Así reaccionó Mané Díaz al ver la estampita mundialista de su hijo, Luis🔥🙌



“No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”.#Futbol #copadelmundo #mundial2026 #luisdíaz #TVCDeportes pic.twitter.com/UWavBJnjQf — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 8, 2026

Además, Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El extremo colombiano ha sido pieza clave en la destacada temporada del Bayern Munich, mostrando desequilibrio, velocidad y capacidad goleadora en las principales competencias de Europa.

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Su rendimiento lo mantiene como uno de los futbolistas colombianos más importantes de la actualidad y como una de las grandes esperanzas de la selección Colombia de cara al Mundial.