Acalorado y visiblemente agotado, Ariel Holan llegó a la conferencia de prensa posterior a la valiosa victoria de Cerro Porteño 1-0 sobre Junior, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena. Tranquilo y equilibrado valoró la conquista de los tres puntos ante “un rival difícil” y en una plaza “dura, con mucho calor”.

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El argentino, que suma poco tiempo de trabajo en el cuadro paraguayo, resaltó: “Hicimos un partido tremendo en defensa”. Y consideró que el golazo de Pablo Vegetti con el cual se impusieron a los rojiblancos “fue una genialidad” y que “le pegó como los dioses y la clavó en un ángulo”.

Pero más allá de su visión sobre el trámite del partido, llamó mucho la atención la manera elogiosa en que se refirió a Joel Canchimbo, extremo tiburón.

“Marcelo Chaparro tuvo que marcar a Cachimbo, que es un proyecto extraordinario de futbolista. Tiene velocidad, tiene habilidad, define con derecha, define con izquierda”, destacó Holan.

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“Hoy Canchimbo encontró a cuentagotas el espacio para jugar a espaldas, sobre todo en el primer tiempo, y ahí es muy difícil de marcar. Después le costó un poco más porque no tenía el espacio para poder usar su gambeta en velocidad y Chaparro lo marcó muy bien”, agregó el entrenador visitante sobre el canterano rojiblanco.

Canchimbo, de solo 20 años de edad, ha venido sumando minutos en Junior y se ha ganado un puesto en la titular o como primera alternativa. Brilló con la selección Colombia sub-20 en el Mundial de la categoría y ya existen varios clubes de Brasil, Estados Unidos y Europa que se han interesado en su nombre.

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