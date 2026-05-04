Junior sacó adelante un partido bravo y difícil en su casa. El equipo rojiblanco logró una importante victoria 4-3 frente al Deportivo Pasto y el entrenador Alfredo Arias se mostró tranquilo por la buena actitud de sus jugadores.

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El estratega uruguayo no ocultó que el arranque del compromiso estuvo lejos de lo esperado, aunque valoró la reacción de sus dirigidos para revertir el marcador.

“Tuvimos un primer tiempo malo, ayudado también porque hay un buen rival al frente, que por algo hizo el campeonato que ha hecho, pero por suerte dimos la vuelta al partido, lo merecimos dar vuelta, tuvimos hasta más chances de convertir alguno más. Estamos bien, hicimos 35 puntos en 19 fechas. Estamos unidos, cuerpo técnico, directivos, jugadores, esa hinchada que vino y nos ayudó a darle vuelta al marcador. El objetivo es repetir el campeonato, vamos por ese objetivo, tenemos fe en eso. Nuestro sueño también es clasificar en la Copa Libertadores”, señaló en rueda de prensa.

El uruguayo sacó pecho por la clasificación anticipada en este semestre.

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“Los rivales juegan. Somos los segundos del campeonato. Yo pregunto, si nosotros estamos en crisis deportiva, ¿Qué les queda al resto que están abajo nuestro? Esto siempre fue por puntos. Yo sé que hay subjetividad, hay objetividad, pero somos los segundos del campeonato, hicimos un punto más que el semestre pasado. Llevamos dos semestres y en ambos clasificamos antes”, destacó.

“Creo que solo con (César) Farías clasificaron antes. Este es un campeonato en el que quedaron afuera Cali, Medellín, Millonarios, Bucaramanga, que tuvieron que pelear hasta la última fecha. Este campeonato es muy duro de jugar. Doy gracias a Dios y a los jugadores que tengo. Vamos a ir por el objetivo de volver a ser campeones”, complementó.

El timonel explicó que la formación que utilizó fue pensando en que necesitará de todos los jugadores de ahora en adelante.

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“Nosotros hicimos 10 cambios hoy. Porque creo que vamos a necesitar de todos para lo que viene. Necesitamos ganar en la Copa Libertadores y dije, quizás aguantan los que venían jugando, pero no me iban a aguantar para el partido que viene. Aparte hay jugadores que necesitaba que ganaran minutos. En el entretiempo mire para ver si podíamos corregir algunas cosas, no corregimos y por el tema del humo, que los minutos corrían más lento, pues decidimos hacerlos”, comentó.

El estratega también defendió el rendimiento en general del equipo, insistiendo en que los números respaldan el trabajo realizado, más allá de las percepciones externas.

“Yo también quiero ver al equipo más regularmente, mejor, sin ninguna duda, pero el equipo lo está haciendo bien, porque de no ser así no podíamos haber llegar segundos. Lo dije el semestre pasado cuando llegamos al cuadrangular. Cuidado porque hemos jugado bien y mejor de lo que algunos nos han visto. Nuestro equipo ha jugado bien para ganar lo que tenía que ganar, con las lesiones que ha habido, por el cambio de cancha, el equipo se ha posicionado segundo y se ha clasificado dos fechas antes y vamos por el objetivo”, manifestó.

En esa misma línea, subrayó la importancia de revisar los criterios con los que se evalúa al equipo, destacando su rendimiento como visitante y enfocándose en el próximo ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores.

“A mí me ha tocado estar en partidos que, subjetivamente he estado mejor que el rival y lo he perdido. Segundos en la tabla, primero en la tabla de visitantes, cuando a Junior siempre le ha costado de visitante. Jugando mal no ganas. Hay que revisar un poco la vara. Primero tenemos a Cerro Porteño, esa es la receta que me importa ahora, esa es la que tenemos que revisar. Es tan seguido todo que no nos podemos distraer. Hay que pensar en ellos, nosotros, hay que pasar por encima de Cerro”, enfatizó.

Por último, Alfredo Arias mostró su respaldo para Jermein Peña luego de su expulsión ante Sporting Cristal.

“Peña es un muchacho joven, un jugador de fútbol, que en un fútbol de hace un tiempo hacer lo que hizo no te expulsaban y ahora sí. Tendrá que corregirlo, mejorar eso, porque es reiterativo y tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir eso, porque es un capital del club, porque tiene unas capacidades enormes para el fútbol. Es un jugador, no un delincuente, cometió un error. Hay un libro que dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No soy capaz de tirarle una piedra a un muchacho joven. No podemos crucificar a una persona porque lo expulsan en una cancha”, concluyó.