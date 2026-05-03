Se empieza a develar el misterio. Juan Pablo Montoya estuvo recientemente en Barranquilla afinando y finiquitando detalles con respecto al Festival de Automovilismo que organizará en Barranquilla el próximo 16 de agosto, con el patrocinio de Pony Malta y el respaldo de la Alcaldía.

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EL HERALDO conoció que ya todo está acordado para que Montoya realice el evento, que comprende una exhibición de carros de Fórmula Uno y la participación de JP y su hijo, Sebastián Montoya.

El ex piloto bogotano, que ahora está muy cerca de la carrera automovilística de su hijo, que compite en Fórmula 2, ha venido soltando detalles de evento poco a poco.

Este domingo, a través de sus redes sociales, apareció con una camiseta que indicaba la fecha y el evento de Barranquilla, con la imagen de dos autos, el suyo y el de su hijo.

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Con el pasar de los días se van a ir destapando más detalles. Montoya se encuentra en la etapa de la campaña de expectativa.

En su reciente visita a Barranquilla vino a grabar un comercial sobre el evento y la marca patrocinadora. El Barrio Abajo y el Malecón del Río fueron los sitios escogidos para filmar la promoción.

Esta noticia confirma la aspiración de la ciudad de convertirse en un referente para el mundo del automovilismo. El evento de Montoya se une a las gestiones que realiza el Distrito para convertirse en sede de válidas de la IndyCar y la Fórmula Uno.