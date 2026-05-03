Mientras la barranquillera Shakira conquistaba Río de Janeiro, Brasil, con el megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana ante dos millones de personas, el monumento Cristo Redentor, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, se iluminaba en la noche del sábado 2 de mayo con los colores y paisajes más representativos de Colombia.

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Mientras la barranquillera brillaba en el escenario, el Cristo Redentor se iluminaba con la bandera y los destinos de #ElPaísDeLaBelleza 🇨🇴✨



Río de Janeiro 🇧🇷 vivió una noche en modo Colombia 🤩🇨🇴 @CarCaballeroV @petrogustavo @infopresidencia @MincomercioCo @alcaldiabquilla… pic.twitter.com/y5yvjkRPZ6 — PROCOLOMBIA (@PROCOLOMBIACO) May 3, 2026

ProColombia, entidad gubernamental que realizó la proyección tipo mapping en este ícono turístico de Brasil y del mundo, destacó en redes sociales que “el Cristo Redentor se convirtió en el lienzo para mostrar la diversidad de nuestras regiones y fortalecer la conexión con Brasil”.

Esta iniciativa formó parte de una estrategia de ProColombia para fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia y consolidar su relación con uno de los mercados clave de América Latina.

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En videos que circulan en redes sociales se aprecia que el Cristo Redentor se iluminó con los colores de la bandera colombiana y con las seis regiones turísticas del país, destacando la diversidad natural, cultural y de experiencias en el Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales y Orientales, la Orinoquía-Amazonía y el Macizo.

Desde Río de Janeiro, #ElPaísDeLaBelleza 🇨🇴 proyectó su esencia. 🌟



El Cristo Redentor se convirtió en el lienzo para mostrar la diversidad de nuestras regiones y fortalecer la conexión con Brasil, reafirmando nuestro compromiso de consolidar a Colombia como un destino y aliado… pic.twitter.com/8goCIcU0Ty — PROCOLOMBIA (@PROCOLOMBIACO) May 3, 2026

Al mismo tiempo la colombiana Shakira reunía en Copacabana a dos millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río, que coreaban a viva voz y durante más de dos horas un repertorio cargado de los éxitos que han disfrutado varias generaciones en los últimos treinta años.

El concierto gratuito más grande para la artista mostró al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar la posición de la barranquillera como referente para todas las edades en el continente.

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El público alcanzado por Shakira superó al de Madonna, que en 2024 reunió en esta misma playa a 1,5 millones de asistentes, y casi alcanza al de Lady Gaga, que el año pasado congregó en Copacabana a 2,1 millones de espectadores.

Agencia EFE

La intérprete de ‘Monotonía’ tuvo invitados de lujo en su show, comenzando por Anitta, que apareció hacia la mitad del espectáculo para interpretar ‘Choka Choka’ a dueto con la diva colombiana, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que el público bailó sin parar.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando apareció en el escenario con un traje tan brillante como el de Shakira.

Agencia EFE

Le siguieron los hermanos Caetano Veloso y María Betania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña (MPB), con los que Shakira interpretó ‘O leaozinho’, un clásico del cantautor con el que trasladó al público a su infancia, y ‘O que é, o que é’, una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y que la diva interpretó con la cantante bahiana.

La ronda terminó con Ivette Sangalo, una vieja conocida de la colombiana con la que cantó ‘Um pais tropical’, canción que ya habían interpretado juntas en 2011, en Rock in Río.