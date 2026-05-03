Un ataque armado registrado en la tarde de este domingo 3 de mayo en el barrio Villa Zambrano, en el municipio de Soledad, dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas, según informaron las autoridades.

La víctima fatal fue identificada como Yeison Herrera Mejía, de 42 años. En el mismo hecho resultaron lesionados Efraín César Mejía Alemán, de 48 años, y Ana Rosa Mejía, de 60, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 3:00 de la tarde, cuando las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una esquina del sector. En ese momento habrían sido abordadas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Según las versiones iniciales, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el grupo.

Las autoridades señalaron que las personas atacadas estaban de visita en la zona por la conmemoración del aniversario de fallecimiento de un familiar.

En las indagaciones preliminares se conoció que Herrera Mejía registraba anotaciones judiciales por los delitos de hurto de automotores, porte ilegal de armas y acto sexual con menor de 14 años.

Asimismo, las autoridades investigan si el hoy fallecido tendría presuntos vínculos con la estructura delincuencial conocida como Los Pepes, grupo con presencia criminal en esa zona del municipio.

La Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque armado.