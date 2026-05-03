Un ataque a bala ocurrido al mediodía de este domingo 3 de mayo dejó tres personas heridas en el barrio Villa Zambrano, en el municipio de Soledad.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 12:10 p. m. en la carrera 17D con calle 49, donde las víctimas se encontraban departiendo dentro de una vivienda cuando fueron sorprendidas por sujetos armados.

De acuerdo con la información suministrada por la patrulla de vigilancia, los agresores ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los presentes, causándoles heridas de consideración.

Los lesionados fueron identificados como Samuel Eduardo Barraza Quiñones, de 27 años, y Alonso Benjamín Forero Escorcia, de 47, quienes fueron trasladados al Hospital Universidad del Norte; así como Junior Pacheco Rafael, de 27, quien fue llevado al Camino del barrio Simón Bolívar, donde permanece estable.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que investigadores de la Sijín asumieron las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.