En medio de la ofensiva contra el hurto en Barranquilla, la Policía Nacional capturó a dos presuntos delincuentes conocidos con los alias de ‘Pello’ y ‘Eber’, señalados de participar en robos de prendas de oro en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Bosque, donde uniformados sorprendieron a los individuos cuando, al parecer, coordinaban la comisión de un hurto en la zona norte. Durante la intervención fue incautado un revólver.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían presuntos dinamizadores del hurto de joyas en las localidades Norte-Centro Histórico, utilizando la modalidad de marcación de víctimas en establecimientos comerciales.

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Las autoridades indicaron que alias ‘Pello’ tenía una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir, y estaría vinculado a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Mandy’. Además, se le atribuye su presunta participación en al menos siete hurtos violentos registrados entre 2025 y 2026.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que este resultado hace parte de la estrategia institucional para combatir este tipo de delitos.

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“Seguiremos adelantando acciones contundentes para capturar a los actores criminales y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.

La Policía Nacional reiteró que continuará con operativos y acciones preventivas para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la convivencia en el área metropolitana de Barranquilla.

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