La subteniente de la Policía Jenyfer Alexandra Marciales Londoño fue hallada sin vida dentro de la estación de Policía de Providencia, una isla del archipiélago caribeño de San Andrés, de la cual era comandante, informaron este domingo fuentes oficiales.

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Según un comunicado de la Policía, el cuerpo fue hallado el sábado dentro de las instalaciones policiales de la isla, donde la uniformada residía, algo habitual en zonas apartadas donde los agentes viven en las propias dependencias.

“En las últimas horas, fue encontrada sin vida en su lugar de residencia en la estación de policía Providencia, una oficial de la institución”, señaló el organismo, que también expresó condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la oficial.

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Providencia, una isla paradisíaca de unos 17 kilómetros cuadrados y cerca de 5.000 habitantes, es un territorio pequeño y aislado del Caribe colombiano.

Según versiones difundidas por medios locales, la oficial, cuyo cuerpo fue encontrado por otro uniformado, al parecer recibió un disparo de bala dentro de la estación.

La misma fuente señala que la subteniente había denunciado previamente, por canales institucionales, un presunto caso de acoso laboral que, según su familia, involucraba a un superior.

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Familiares indicaron además que la oficial dejó advertencias previas sobre su situación y anunciaron que presentarán pruebas ante las autoridades para que investiguen el caso.