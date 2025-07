Continúa la incertidumbre alrededor del hallazgo de los cuerpos sin vida de tres miembros de una familia bogotana el pasado viernes 11 de julio en una habitación del hotel Portobelo Convention en la isla de San Andrés.

Las víctimas fueron identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, de 45 años; su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga, de 42, y su pequeño hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4, quienes habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unas vacaciones familiares.

El coronel James Evelio Totena Girón, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, señaló que ninguno de los tres cuerpos presentaba “signos de violencia”, por lo que el caso quedó en manos de Medicina Legal como “la autoridad encargada de emitir los conceptos de la situación que se presentó”.

En entrevista con ‘Blu Radio’, en la mañana de este lunes, el oficial reiteró que fue descartada la intervención de terceros como hipótesis de la muerte de la familia Martínez Canro, precisamente por la ausencia de signos de violencia.

En ese sentido, la hipótesis que toma fuerza es la de una posible intoxicación.

“La intoxicación puede ser por vía aérea o por ingesta. Al no haber señales de violencia, esta es la hipótesis más razonable por ahora, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta”, dijo en ‘Blu Radio’ el coronel James Evelio Totena Girón.

Uno de los detalles que las autoridades tienen en cuenta para establecer las causas de muerte de los dos adultos y el menor de edad es que “una de las tres personas alcanzó a llegar hasta el baño y ahí hubo un vómito”, reveló el oficial en la citada emisora.

Por su parte Orlando Canro, papá de Viviana Canro, señaló que la familia tiene dudas respecto a la hipótesis de la intoxicación.

“Están esperando los resultados de Medicina Legal, pero lo poco que nos han dicho no concuerda. No hay rastros de comida en el estómago del niño, no hay veneno. ¿Entonces qué fue? (...) No nos vamos de San Andrés hasta que nos entreguen los cuerpos y sepamos qué pasó. Esto no fue un accidente", dijo el hombre.

El hotel Portobelo Convention lamentó el hecho a través de un comunicado y explicó cuál fue el protocolo que se activó desde el momento en el que el hombre, la mujer y un menor de edad fueron encontrados muertos en una de sus habitaciones.

“El hecho fue informado por familiares de los huéspedes, y de inmediato nuestro equipo activó los protocolos internos de atención y seguridad, brindando apoyo a los presentes y dando aviso inmediato a la Policía Nacional”.

Desde el hotel de San Andrés informaron que una vez llegaron las autoridades al lugar “realizaron el procedimiento correspondiente y asumieron la investigación para esclarecer lo sucedido. Desde el momento de la notificación, el hotel ha estado a disposición de los organismos de investigación y de la Policía Nacional, colaborando activamente en todo lo requerido para facilitar el desarrollo de las diligencias”.

Así mismo, informaron que las directivas del hotel se han reunido con los familiares de las víctimas para brindarles el acompañamiento necesario.

“Desde el primer instante, nos hemos reunido con los familiares de manera presencial, brindándoles acompañamiento constante y gestionando todo el apoyo necesario en estos momentos tan difíciles”, añade.