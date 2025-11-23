La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que por la desaparición de su pareja sentimental fue condenado a más de 30 años de prisión un hombre en San Andrés.

El hoy sentenciado indicó a los familiares y a las autoridades que su pareja había viajado a Nicaragua. Sin embargo, en el curso de la investigación fue desvirtuada esa versión.

Fiscalía General de la Nación/Cortesía

“Un juez penal de conocimiento de San Andrés Islas condenó a Hernán Mcgowan Archbold a 30 años y 8 meses de prisión, y lo declaró responsable del delito de desaparición forzada”, se lee.

El ente acusador explicó que mas víctima de los hechos que motivaron la sentencia, una mujer de 35 años, fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2010, en una vivienda del sector La Piscinita, en San Andrés. Desde entonces se desconoce el paradero.

“En su momento, Mcgowan Archbold, su compañero sentimental, indicó a familiares y a las autoridades que su pareja había viajado a Nicaragua para realizar unas diligencias personales y que la había llevado en una lancha mar adentro para que trasbordara a otra embarcación. En el curso de la investigación orientada por una fiscal especializada de la Seccional San Andrés se conoció que el hombre, de 70 años, fue la última persona que tuvo contacto con la mujer. Asimismo, se obtuvo información que acreditaba que no ingresó al país centroamericano ni llegó al lugar al que supuestamente se dirigiría”, indica el reporte.

Añade el informe que en las verificaciones también quedó en evidencia que, durante el tiempo de convivencia, el hoy sentenciado sometió a su compañera sentimental a un ciclo continuo de violencia física y verbal.

“La condena emitida, además de señalar que la pena debe hacerse efectiva en centro carcelario, impone a Hernán Mcgowan Archbold el pago de una multa equivalente a 1.333 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El fallo es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”, concluye el documento.