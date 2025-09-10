La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles 10 de noviembre que investiga posibles irregularidades en la construcción de casa en un proyecto relacionado a la reconstrucción de Providencia.

Se trata de una iniciativa ejecutada por la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, por el cual la PNG abrió investigación disciplinaria contra Mavic Xiomara Hernández Murcia en su condición de supervisora y Diana Carolina Herrán Orjuela representando legalmente a la firma Interdi Ltda, en su condición de interventor.

“Los hechos están relacionados con dos contratos celebrados para la construcción de dos viviendas las cuales presentarían problemas en el proceso constructivo”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

Por esto, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para identificar las acciones que habría adelantado Findeter para instar al contratista a corregir las deficiencias evidenciadas y las gestiones realizadas por este para tal fin.

“Con esta actuación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, se agrega en el escrito.