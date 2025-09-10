El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este miércoles sobre la carta que envió Olmedo López, exdirector de la UNGRD, a la Corte Suprema, en la que manifestó su preocupación por los señalamientos que le ha hecho el mandatario en los consejos de ministros.

Tras el escándalo de corrupción al interior de la entidad, el jefe de Estado ha calificado en varias ocasiones a López de ser un “traidor de la izquierda.

En este sentido, el exdirector de la Ungrd señaló: “Esta expresión adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del “traidor” era castigada con la muerte. Esta declaración, emitida en televisión abierta a nivel nacional, generó una ola de rechazo y odio que ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mí familia”.

Petro, por su parte, respondió: “Toda persona que robe dinero público y haya dicho que defendía los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los principios de la izquierda, los ha traicionado. El señor olmedo es un ladrón de recursos públicos confeso”.

Contexto del caso

La Fiscalía de Colombia imputó el año pasado cinco cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y al exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla, por un escándalo de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los cargos son por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, detalló Andrea Muñoz, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, durante la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá.

La imputación tiene como origen la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento de La Guajira.