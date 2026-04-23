El representante Wadith Manzur, del partido Conservador y recién reelegido al Senado con 134.914 votos en las elecciones del pasado 8 de marzo, presentó este jueves su renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Lea: Wadith Manzur quiere posesionarse como parlamentario pese a estar detenido por el caso de la Ungrd

Tomada de X @wmanzur Wadith Manzur.

Desde marzo pasado se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera cobijarlo, así como a la representante Karen Manrique, con medida de aseguramiento en centro carcelario.

A través de una carta, Wadith Manzur aseguró que su decisión de renunciar a la Comisión de Acusación obedece al propósito de “facilitar la adecuada organización interna de la corporación”.

Sostuvo que el cupo de deja en dicha comisión puede ser ocupado por otro miembro del partido Conservador, de acuerdo con los criterios de representación política vigentes.

Lea: “Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones”: Wadith Manzur tras orden de la Corte Suprema de enviarlo a la cárcel

“Así mismo, dejo constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes. Agradezco la confianza depositada durante el tiempo en que ejerci como miembro de esta Comisión”, se lee.

¿De qué están acusados Wadith Manzur y Karen Manrique?

La investigación de la Corte Suprema apunta a que ambos congresistas habrían comprometido su función pública como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitiendo conceptos favorables sobre operaciones de crédito para el Ministerio de Hacienda a cambio de que el Gobierno les asignara contratos financiados a través de la Ungrd.​

Las negociaciones se habrían desarrollado entre septiembre y diciembre de 2023. Según la ponencia de 1.020 páginas del magistrado Misael Rodríguez, los proyectos comprometidos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), con un valor aproximado de $92.000 millones.​

Las pruebas que tiene la Corte contra Wadith Manzur en el caso de corrupción en la Ungrd

Entre las pruebas centrales del expediente figuran mensajes entre Manzur y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda que colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.

En una conversación del 11 de octubre de 2023, Manzur le escribió a Benavides preguntando cuándo regresaba el ministro Ricardo Bonilla y le advirtió: “Yo necesito hablar con él”; “si no, no va a funcionar nada”; “cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”; “es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión”, según los chats recogidos por Infobae.​

Lea: Sandra Ortiz critica a la Fiscalía y dice que Olmedo y Sneyder hicieron trampas en el proceso de la Ungrd

Para la Corte, estas expresiones “son consistentes con una expectativa de respuesta a la propuesta ya transmitida al ministro de Hacienda y con la posibilidad de condicionar su comportamiento en la sesión próxima”, de acuerdo con El Colombiano.​

Benavides declaró ante la Corte que la primera presión que sintió no provino de Manzur sino de Manrique: “Fue la que hizo la representante Karen Manrique, el 10 de octubre... formal, pero era presión”.

Testimonios que vinculan a Manzur y Manrique con el esquema de corrupción en la Ungrd

Las declaraciones que sostienen el caso provienen de tres figuras centrales: Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector; y la propia Benavides, quienes negociaron beneficios judiciales a cambio de su colaboración.​

Olmedo López relató ante la Fiscalía que Manrique llegó a su oficina a impulsar los contratos y que él le entregó su libreta, donde ella escribió qué proyectos se necesitaban, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados.​

López también describió una videollamada realizada el 15 de diciembre de 2023 desde el despacho del ministro Bonilla, con la asistencia de Benavides, en la que se puso al tanto a Pinilla de las instrucciones impartidas en la reunión.