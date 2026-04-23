A un mes del fatídico accidente aéreo en el que se vio involucrado un avión Hércules de la Fuerza Aéreoespacial Colombiana (FAC) en el que murieron 69 militares en Puerto Leguízamo, Putumayo, de manera preliminar las investigaciones concluyen que el siniestro pudo haber sido provocado por una falla humana.

Lea también: Paloma Valencia denunció que Juan Daniel Oviedo fue intimidado por parte de presuntos extorsionistas en Soledad

Así se lo dejaron saber fuentes cercanas a las investigaciones que adelantan las autoridades a Blu Radio. Agregaron que la tripulación de la aeronave, en la que viajaban 126 personas, habría hecho un mal cálculo del peso del Hércules C-130 y de la distancia de la pista.

Dicha pista solo tenía 1.200 metros de longitud lo que se considera corta teniendo en cuenta la magnitud de la aeronave accidentada el pasado 23 de marzo en el sureño departamento de Putumayo.

A esto se le suma la rapidez con la que se hizo el despegue debido a que el clima podría empeorar en la zona y se quería aprovechar la ventana de buen clima que había y que podría cerrarse. Esto propició el despegue de manera bajo las descritas condiciones, señalan las primeras pesquisas.

Lea también: Video | Momento exacto del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, a manos de su suegra: “Me hizo enojar”

Descartaron un sobrepeso pues precisaron que el avión podía con toda la carga que traía, sin embargo, no hubo la suficiente velocidad como para que este despegara de forma segura.

El accidente, considerado la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en Putumayo, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto, dejando 69 muertos y 57 heridos.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

Lea también: Asofondos dice que traslado de $25 billones a Colpensiones “es una orden forzada que no tiene en cuenta sus implicaciones”

Tres días después de la tragedia, el Gobierno nacional anunció el retiro de operación dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la salida de servicio de estas aeronaves responde a criterios técnicos relacionados con su vida útil, mantenimiento y disponibilidad de repuestos, y no a una decisión tomada como consecuencia directa del siniestro.