Usuarios de redes sociales reportaron en la noche del miércoles 22 de abril un tiroteo en las afueras de un restaurante ubicado en la comuna 14 de Medellín, también conocida como El Poblado, uno de los sectores más exclusivos y turísticos de la ciudad. Según los primeros reportes, se trató de un intento de atraco que terminó en un cruce de disparos entre un policía retirado y dos delincuentes.

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Al parecer, el caso se presentó hacia las 7:30 de la noche, en las afueras del restaurante Bramante, ubicado en la carrera 29 con la calle 4 sur, donde decenas de personas hacían la fila para comprar y probar las propuestas del Burger Master, el famoso festival de hamburguesas colombiano, creado por el influencer Tulio Zuloaga, más conocido en redes sociales como Tulio Recomienda.

Dos sujetos con armas traumáticas se acercaron a un hombre que estaba formado en la fila con la intención de despojarlo de sus pertenencias, pero no contaron con que la víctima también estaba armada.

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De acuerdo con las primeras versiones del hecho, conocidas en medios locales como ‘El Colombiano’, la víctima resultó ser un policía retirado que portaba un arma de fuego y decidió usarla para evitar el robo en su contra.

El policía retirado accionó su arma de fuego contra los delincuentes y logró herir a uno a la altura del abdomen, mientras que el otro habría huido del sector a bordo de una motocicleta.

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El sujeto fue trasladado a un centro asistencial y quedó a disposición de las autoridades para responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Por su parte, el policía (r) también habría resultado lesionado en medio del cruce de disparos con los delincuentes, por lo que igualmente fue llevado a un centro médico. Al parecer su lesión no reviste gravedad.

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El sonido de los disparos provocaron pánico entre las personas que hacían la fila en las afueras del restaurante. Una de ellas estaba grabando con su celular la gran cantidad de gente que quería ingresar cuando se escucharon las detonaciones.