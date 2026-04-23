La Gobernación del Atlántico informó este jueves que el proyecto del Corredor Internacional de Juan Mina entrará en su fase de pavimentación definitiva, una vez la empresa Triple A haga el reemplazo de la tubería de agua potable en el sector.

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El gerente de Triple A, Ramón Hemer, se comprometió a reemplazar y trasladar 4.1 kilómetros de tubería de conducción en hierro que interfieren con la construcción del Corredor Internacional, tras una reunión institucional con el gobernador Eduardo Verano.

Esta intervención es clave para la consolidación de la nueva doble calzada de la carrera 38 (vía Juan Mina), en el tramo comprendido entre la Circunvalar de Barranquilla y la de la Prosperidad.

“Acordamos entregar la tubería para reemplazarla y garantizar la estabilidad de la obra a futuro. Estamos coordinando trabajos importantísimos en la 38 y poniéndonos de acuerdo en todo el apoyo que pueda dar Triple A en estas grandes obras que está haciendo la Gobernación”, puntualizó Hemer.

El gobernador confirmó que el proyecto entra en su fase de pavimentación definitiva. Esta etapa integra soluciones de acueducto, energía y redes digitales para acelerar el ritmo de una obra que transformará la movilidad y el desarrollo del Atlántico.

“Estamos trabajando y vamos por delante del cronograma. La carrera 38, que atraviesa un próspero sector industrial y nos acerca a la Zona Franca La Cayena, será una moderna doble calzada; una solución definitiva que impulsará la conectividad y la generación de empleo para los atlanticenses”, enfatizó Verano.

El Corredor Internacional cuenta con una inversión de 100.000 millones de pesos y forma parte de los 115 kilómetros de vías nuevas incluidos en el Plan Vial Departamental. Este ambicioso conjunto de obras, impulsado en la tercera administración Verano, representa una inversión global cercana al billón de pesos.

El secretario de Infraestructura, Azael Charris, informó que el proyecto ya alcanzó un 30 % de avance físico que se sitúa por encima del 28 % programado.

“Gracias a que ya tenemos lista la base de los terraplenes y hemos coordinado el traslado de las redes de 12 pulgadas con Triple A, estamos listos para iniciar el vaciado de concreto de manera inmediata. Tramo que queda liberado de redes, tramo que iremos pavimentando”, explicó el funcionario.

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Asimismo, se contempla la instalación de ductos para fibra óptica avanza en paralelo para consolidar esta vía como otra autopista digital, que potenciará el desarrollo industrial y logístico en el Atlántico y su capital, a través de la Circunvalar de la Prosperidad.