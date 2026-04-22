La Gobernación del Atlántico informó este miércoles que con el objetivo de mitigar el riesgo de importación de casos de sarampión con los ciudadanos que vengan de disfrutar del Mundial 2026, la Secretaría de Salud, puso en marcha un estricto plan de contingencia sanitario en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

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Según la administración departamental, esta estrategia, busca blindar sanitariamente al Atlántico como a viajeros y se desarrolla de manera articulada con las alcaldías de Soledad y Malambo, la Aeronáutica Civil y las autoridades nacionales de salud.

El plan responde a una alerta nacional del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual ha priorizado a los aeropuertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Y es que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta 14.465 casos confirmados de sarampión en las Américas durante el último periodo epidemiológico.

El riesgo es particularmente alto para los viajeros con destino a países sedes del evento deportivo, donde jugará la Selección Colombia, que actualmente registran brotes activos del virus en 2026, tales como México (8.315), Estados Unidos (1.664) y Canadá (733).

La Mesa Intersectorial de preparación estableció la instalación de puntos de vacunación gratuitos y permanentes dentro de la terminal aérea. Operarán en turnos que cubren desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Jonathan Ortiz, gerente encargado del aeropuerto Ernesto Cortissoz, destacó la importancia de esta unión institucional: “Estamos articulando todas las medidas que nos permitan salvaguardar la vida de todos los atlanticenses y de todos los operadores que se encuentran dentro del aeropuerto. Desde la Aeronáutica Civil estamos comprometidos tanto con la seguridad operacional como con la salud de nuestros usuarios internos y externos”, señaló.

Sindy Mejía Díaz, jefe de Salud Pública de Soledad, confirmó la operatividad total de la estrategia. “Hemos establecido un plan de contingencia para minimizar los riesgos por este brote de sarampión. Es importante que conozcan que a partir de hoy estamos 24/7 aquí en la Aeronáutica Civil, trabajando para minimizar estos riesgos de afectación en la salud de las personas que viajan y las que entran a Colombia”.

Olinda Oñoro, subsecretaria de Salud Pública del departamento, hizo un llamado urgente a la inmunización: “Invitamos a todos los atlanticenses que desean viajar a México, Estados Unidos y Canadá a que revisen su carnet de vacunación. En caso de no tener la vacuna contra el sarampión, acudan al puesto de salud más cercano o al puesto disponible en el aeropuerto”.

La funcionaria enfatizó que la protección efectiva se logra vacunándose mínimo quince días antes del viaje.

Entre los síntomas clínicos detallados se encuentran:

Fiebre alta: puede alcanzar los 40 grados centígrados.

puede alcanzar los 40 grados centígrados. Malestar general y coriza: incluye congestión nasal, que suele durar de dos a cuatro días.

incluye congestión nasal, que suele durar de dos a cuatro días. Cuadro respiratorio: puede estar acompañado de conjuntivitis y bronquitis.

puede estar acompañado de conjuntivitis y bronquitis. Manchas de Koplik: signo exclusivo del sarampión, consistentes en pequeñas lesiones blanquecinas o grisáceas con un halo rojo (similares a granos de sal) que aparecen en la mucosa bucal 2 a 3 días antes de la erupción corporal.

signo exclusivo del sarampión, consistentes en pequeñas lesiones blanquecinas o grisáceas con un halo rojo (similares a granos de sal) que aparecen en la mucosa bucal 2 a 3 días antes de la erupción corporal. Erupción maculopapular: un sarpullido de manchas rojas planas y protuberancias que inicia en la cara, cuello y orejas, extendiéndose al resto del cuerpo por un periodo de 3 a 7 días.

La estrategia no se limita a la vacunación. El compromiso incluye:

Vigilancia estricta: la Secretaría de Salud departamental hace seguimiento y vigilancia epidemiológica.

la Secretaría de Salud departamental hace seguimiento y vigilancia epidemiológica. Notificación INS: todo caso sospechoso de sarampión o rubéola deberá ser notificado al Instituto Nacional de Salud para su estudio y ordenar el aislamiento.

todo caso sospechoso de sarampión o rubéola deberá ser notificado al Instituto Nacional de Salud para su estudio y ordenar el aislamiento. Saneamiento: el aeropuerto realiza intensificación de los protocolos de limpieza y desinfección en áreas comunes de la terminal área y al interior de los aviones.

el aeropuerto realiza intensificación de los protocolos de limpieza y desinfección en áreas comunes de la terminal área y al interior de los aviones. Comunicación del riesgo: las instituciones activarán la comunicación del riesgo para mantener a los ciudadanos informados sobre las acciones de prevención.

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Actualmente, el departamento del Atlántico registra una cobertura de vacunación contra el sarampión/rubeola del 90 %, pero las autoridades advierten que es imperativo alcanzar el 95 % o el 100 % para garantizar una inmunidad de rebaño efectiva y cerrar la brecha del peligro inminente.