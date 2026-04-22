A poco para que comience el Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, Gol Caracol, el canal tradicional de la selección Colombia, y que busca seguir teniendo la mayoría de audiencia, presentó de manera oficial su grupo de trabajo para el evento.

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Se movieron fichas. Se hicieron cambios. De entrada, se nota que quisieron reforzar la salida de Ricardo Orrego y apostar a darle aire fresco al grupo.

En primera instancia se nota la llegada de Julián Capera, periodista que llega desde ESPN. Tiene experiencia cubriendo grandes eventos, pero, además llega con su estilo analítico y con muchos datos.

También se unieron al grupo dos perfiles con mucha lectura táctica y experiencia desde el banquillo: el argentino Rodolfo de Paoli y Alexis García. Ambos aportarán desde el punto de vista de directores técnicos, en un evento que este tipo de análisis suelen ser muy importantes.

Por otro lado, la experiencia se mantiene con la voz del ya consolidado y líder del grupo Javier Hernández Bonet. También estará Carlos Alberto Morales como uno de los relatores más queridos por el público, con un estilo que combina emoción y experiencia.

Como segunda voz en los relatos estará José “Pepe” Garzón, otro rostro familiar en las transmisiones de los últimos años.

¡GOL CARACOL Y SU EQUIPO PARA EL MUNDIAL 2026 🏆!



Javier Hernández Bonnet y Julián Capera, en los comentarios 🗣️; el argentino Rodolfo de Paoli y Alexis 'el Maestro' García como técnicos invitados 🫡 y Carlos Morales y José 'Pepe' Garzón, en los relatos🎙️; serán nuestros… pic.twitter.com/dc1Yv7pVLD — Gol Caracol (@GolCaracol) April 20, 2026

La marca Gol Caracol, la tradicional que sigue a la selección Colombia, ha mantenido el liderazgo en la audiencia por décadas, pero en el contexto actual, con las plataformas digitales como YouTube, buscan no quedarse atrás.